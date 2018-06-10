‘10 Ekim Katliamı davası sonuçlanmadan bitirilmek isteniyor’

10 Ekim Ankara Katliamı'nın 32. ayında yaşamını yitirenler anıldı: Biz bitti demeden bu dava bitmez.

10 Ekim Ankara Katliamı'da yaşamını yitirenlerin yakınları katliamın 32. ayında bir araya geldi. Yapılan konuşmalarda katliamın tüm sorumlularının yargılanması istenirken, savcının mütalaa vererek davayı bitirmek istemesine tepki gösterildi.

10 Ekim Ankara Katliamı'nda yaşamını yitirenler, katliamın 32. ayında Ankara Garı önünde anıldı. HDP milletvekili adaylarının da katıldığı anmada, “10 Ekimi unutma, unutturma” sloganları atıldı ve ölenler için saygı duruşunun yapıldı. Katliamda hayatını kaybeden avukat Uygar Coşgun'un oğlunun babasının fotoğrafı üzerine karanfil bırakması duygulu anlar yaşattı. Anmada 10 Ekim davasının 12 Haziran günü yapılacak 9. grup duruşmasına katılım çağrısında bulunuldu.

Fotoğraf: Evrensel

Avukat Uygar Coşgun'un eşi Mehtap Sakinci Coşgun, her ay anmalarda aynı şeyleri söylediklerini ve istediklerini belirterek, 103 canın ailesinin halen göz yaşı döktüğünü söyledi. “Biz öfkemizle yaşamaya devam ediyoruz” diyen Coşgun, şöyle devam etti: “Doğru düzgün yapılmamış bir soruşturmayla yola çıkılmış bir dava düşünün. Bu soruşturmayla hazırlanmış bir iddianame ile 9. grup duruşmasında da biz aynı senaryoyu göreceğiz. Buranın ölenler için anıt olmasıyla ilgili halen bir şey yapılmış değil. Ne yapılmaya çalışırsa çalışılsın burayla ilgili tarihi kimse unutturamayacak. Buranın adının barış meydanı olması ve anıt yapılması gerekiyor” dedi.

'CUMARTESİ ANNELERİ, ŞİLİLİ ANNELER GİBİ BURADA OLACAĞIZ'

Katliamda yaşamını yitiren Emek Partisi GYK üyesi Korkmaz Tedik'in annesi Zöhre Tedik, “10 Ekim günü barış istemek ve bu ülkede akan kanın durması için, askerin, polisin, gençlerin ölmemesi için çocuklarımız buraya geldi. Çocuğum o gün 'Anne senin de burada olmanı istiyorum' dedi. O günler saçım kırmızıydı. Bana 'Kırmızı saçlı annemin de burada olmasını istiyorum' dedi. Çıktım geldim. Bu alanda buluştum oğlumla. 5 dakika arayla patlayan bombalar Korkmaz'ı aramızdan aldı, götürdü. Ancak bugün şu var; katliamdan sonra gazeteciler eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na gazeteciler 'Bu katliamla ilgili ne düşünüyorsunuz?' dediğinde, 'Oyumuz arttı' diye yanıt verdi. Gerçekten oylarının artması için bu katliamı işlemişler. Bugün 24 Haziran'da bu katliamlar yeniden işlenmemesi için, çocuklarımızın katillerinden hesap sorulması için, adaletin tesis edilmesi için, biz her zaman barış diyeceğiz. Burayı barış için tesis edeceğiz. Biz Cumartesi Annneleri, Şilili anneler gibi katliamdan hesap sorulana kadar bu alanda olacağız” dedi.

'ELİYLE UZANABİLECEKLERİ BELGELERİ GETİRTMEDİLER'

HDP İstanbul Milletvekili ve Ankara Milletvekili adayı Filiz Kerestecioğlu, 10 Ekim günü alanda olduğunu ve patlamalar sonrasında savcıların inceleme yapmak için geç geldiğini belirterek, "Şimdi bu savcıların davada mütalaa vermek için acele ettiğini görüyorum. Bu davada henüz mütalaa verilemez. Çünkü davada bütün delil ve belgeler toplanmış değil. Elinizle uzanıp alabileceğiniz bilgi ve belgeleri dosyaya getirtmemek için çaba sarf ettiler. İdare katliamı önleme sorumluluğunu yerine getirmediği, aksine önünü açtığı halde onların yargılanmaması için ellerinden geleni yaptı” diye konuştu.

DAVA SALI BAŞLIYOR

IŞİD'in 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara'da barış mitinginde yaptığı ve 103 kişinin yaşamını yitirmesi, yüzlerce kişinin yaralanmasına yol açan bombalı saldırının davası sürüyor. 12-13 Haziran 2018 tarihinde iki gün sürecek olan davanın 9. grup duruşmaları yarın başlıyor. Tutuklu sanıklar hakkında her duruşma çıkan yeni belgelerle katliama giden yol aydınlanırken hâlâ saldırıdaki kamu sorumluluğu kabul edilmedi. Mahkemeye getirilmeyen birçok belge, dosya, firari sanıklar ve kamu görevlilerinin sorumluluğuna rağmen savcının bu duruşmada esasa ilişkin mütalaa verebileceği belirtiliyor. (Ankara/EVRENSEL)

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