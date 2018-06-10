Erdoğan Demirören'in cenaze töreni yapıldı

Yaşamını yitiren Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören için tören düzenlendi.

Yaşamını yitiren Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören için ilk tören Şişhane'deki holding binası önünde düzenlendi. Törene Erdoğan Demirören'in oğulları Yıldırım Demirören, Tayfun Demirören, kızı Meltem Demirören Oktay başta olmak üzere aile mensupları ile Demirören Holding çalışanları katıldı.

Erdoğan Demirören'in cenazesi saat 10.20 sıralarında Şişhane'deki Demirören Holding binası önüne getirildi. Erdoğan Demirören'in tabutunun üzerine kâbe kapısının örtüsü serildi.

Erdoğan Demirören'in tabutu yeniden cenaze arabasına konularak Fatih Camii'ne götürüldü. (DHA)

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