Erdoğan Demirören toprağa verildi

Yaşamını yitiren Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yaşamını yitiren Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören için ilk tören Şişhane'deki holding binası önünde düzenlendi. Törene Erdoğan Demirören'in oğulları Yıldırım Demirören, Tayfun Demirören, kızı Meltem Demirören Oktay başta olmak üzere aile mensupları ile Demirören Holding çalışanları katıldı. Buradaki törenin ardından Demirören'in tabutu cenaze arabasına konularak Fatih Camii'ne götürüldü.

Cenaze töreninde taziyeleri, Yıldırım Demirören, Tayfun Demirören ve Meltem Demirören Oktay, gelinleri Revna Demirören ve Reyhan Demirören ile torunları kabul etti.

Cenaze törenine Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Demirören Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, eski Başbakanlardan Tansu Çiller, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, eski Bakanlardan Muammer Güler, CHP Milletvekili Gürsel Tekin, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı, Doğan Holding Yönetim Kurulu üyesi Vuslat Doğan Sabancı, Esas Holding Yönetim Kurulu üyesi Ali Sabancı, Sümeyye Erdoğan Bayraktar, eşi Selçuk Bayraktar ve Ahmet Özal'ın da aralarında bulunduğu siyaset, spor, iş ve sanat dünyasından bir çok isim katıldı.

Öğle namazının ardından cenaze namazını İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz kıldırdı. Cenaze namazının ardından tabuta Başbakan Binali Yıldırım, Yıldırım Demirören ve torunu Erdoğan Demirören de omuz verdi. Cenaze töreninin ardından Erdoğan Demirören'in cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Haziran 2018 16:13

www.evrensel.net