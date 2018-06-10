G7 gerilimle başladı gerilimle bitti, ABD sonuç bildirgesinden çekildi

Kanada’daki G7 Zirvesi’ne ABD ve Avrupa devletleri arasındaki ekonomik çıkar çatışması damgasını vurdu.

Emperyalist devletler arasında özellikle uluslararası ticaret konusunda ortaya çıkan çatışmanın daha da görünür olduğu G7 liderler zirvesi, yine gerilimle sona erdi. Zirvenin sonuç bildirgesi de sorun oldu. ABD Lideri Trump, twitter mesajı yayınlayarak bildirgeden geri çekileceğini duyurdu.

BU KEZ KANADA’YA ÇATTI

Trump Twitter’dan paylaştığı mesajında Kanada Başbakanı Justin Trudeau’yu suçladı. Mesajın tamamı şöyle: “Justin’in basın toplantısındaki yanlış beyanlarını ve Kanada’nın Amerikan çiftçilere, işçilere ve şirketlere yönelik uyguladığı devasa gümrük vergileri göz önüne alarak, Amerikalı yetkililere sonuç bildirgesini desteklememeleri yönünde talimatta bulundum. Bu sırada biz de Amerikan pazarını işgal eden otomobiller üzerindeki gümrük vergilerini inceleyeceğiz!”

Yazdığı ikinci mesajda Trudeau’nun toplantılar boyunca “uysal ve nazik” davrandığını belirten Trump, kendisinin ayrılmasından sonra yönelttiği eleştirilerin “iki yüzlü ve zayıf” olduğunu söyledi. Amerikan Başkanı kendi uyguladıkları gümrük vergilerinin, Kanada’nın süt ürünlerinde ABD’ye uyguladığı yüzde 270’lik vergilere bir cevap niteliğinde olduğunu kaydetti.

Zirvenin kapanışını düzenlediği basın toplantısı ile duyuran Kanada Başbakanı Justin Trudeau da, “Trump’ın, ticaret hakkındaki gelişmelere dair duruşuna rağmen”, iki günlük zirvenin sonunda büyük bir başarı yakaladıklarını söylemişti. Trudeau, 1 Temmuz itibariyle benzer vergileri katı ve tereddütsüz olarak ABD’ye karşı uygulayacaklarını da söyledi.

YANSITILMAMAYA ÇALIŞILDI AMA...

Zirvenin sonuç bildirgesinde “daha huzurlu, barış dolu ve güvenli bir dünya inşa etmek için iş birliği” vurgulanmıştı. Trump’ın mesajları öncesi yayınlanan ve anlaşmazlıkların yansıtılmamaya çalışıldığı bildirgede herkesi kapsayan büyümeye yatırım yapılmasının benimsendiği, gelecekte etkili olacak iş ve meslek alanlarına hazırlık yapılacağı, cinsiyet eşitliğinin ve kadınların güçlendirilmesinin geliştirilmesine katkı verileceği duyuruldu.

Kapanış konuşmasında Kanada Başbakanı Trudeau ise, G7’nin bazı üyelerinden temiz okyanusları teşvik etmek ve yoksul ülkelerdeki kız çocukları için eğitime daha iyi erişim sağlamak amacıyla sağlam taahhütlere işaret ederek, liderlerin yalnızca beşinin bu konulara destek verdiğini, ABD ve Japonya’nın da bu hususu, imza atmadan kabul ettiklerini söyledi. Trudeau, “Yapılması gereken çok iş var. Ancak zirve, her şeye rağmen başarılı oldu” dedi.

Bu arada G7 Dönem Başkanlığı’nın 2019 yılı için Fransa’ya geçtiği ve 45. G7 Liderler Zirvesi’nin bu ülkede yapılacağı açıklandı.

ZİRVE SONRASI NELER KONUŞULDU?

ABD, Almanya, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada ve İtalya’dn oluşan G-7 ile Avrupa Birliği (AB) liderlerini bir araya getiren G-7 Zirvesinde liderlerin basına yaptıkları konuşmalardan öne çıkanlar şöyle:

TRUMP’TAN GÜMRÜK VERGİSİ TEHDİDİ

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği gümrük vergisine karşı adım atmayı planlayan ülkeleri, “Karşılık verirlerse hata yaparlar” diyerek uyardı. Başka ülkelerin ABD’nin ithal ürünlere vergi uygulamamasından on yıllarca faydalandığını belirten Trump, “Biz ülke olarak geçen yıl ticarette 807 milyar dolar kaybettik. Bu gülünç ve kabul edilemez. Dolasıyla onlar değil bizim liderlerimiz suçlu. Aslında kendi ülkeleri için çok iyi olan ancak ABD için çok kötü olan bu ticaret anlaşmalarının bu denli çılgınca imzalatmayı başardıkları için başka ülke liderlerini tebrik ediyorum ama bu günler artık geride kaldı.”

Cuma günü Kanada’ya hareketinden önce Rusya’nın G-7’ye tekrar dahil edilmesine ilişkin açıklamaları hatırlatılarak bu konuyu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşüp görüşmediği sorulması üzerine Trump, Putin ile görüşmediğini ancak Rusya’yı gruba dahil etmenin G-7 için kazanç olacağını söyledi. Kırım’ın 2014’te Rusya’ya bağlanmasının ardından, Rusya G8’den çıkartılmıştı.

MERKEL: GÖRÜŞ AYRILIKLARI VAR

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Başkanı Donald Trump ile fark edilebilir görüş ayrılıklarının bulunduğunu söyledi. Merkel, G7 Zirvesi çerçevesinde düzenlenen basın toplantısında, “Burada ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasında farklı görüşler var. Bunları değerlendirmeye karar verdik. Ancak bu farklı görüşler giderilmedi” diye konuştu. Merkel, bundan dolayı, AB tarafının uluslararası kurallara uygun davrandığına inandığı somut konuların ele alınmasına devam edeceğini söyledi.

Rusya’nın yeniden zirveye katılıp katılmamasına ilişkin değerlendirmede bulunan Merkel, bu konuda Minsk Anlaşması’nın uygulanmasında önemli ilerlemeler sağlandıktan sonra Rusya’nın bu masada yer alma imkanının olabileceğini yineledi.

MACRON: GERİLİM YÜKSEKTİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bir sonraki G7 Zirvesi’nin gelecek yıl Fransa’nın Biarritz kentinde düzenleneceğini açıkladı. G7 Zirvesi ardından basın toplantısı düzenleyerek, G7 Zirvesi’nin, tüm anlaşmasızlıkları kaldırmadığını ancak gerilimin yüksek olduğu bir ortamda mümkün olan konularda özellikle dış politika ve ticaret konusunda birliği sağladıklarını belirten Macron, iklim konusunda ABD’nin dışında 6 ülkenin hemfikir olduğunu söyledi. Macron, ticaret konusunda uluslararası kuralların uygulanması gerektiğini ifade ederek, Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) reforme edilmesi gerektiğini bildirdi. aMacron, bu zirvede AB ile ABD arasında birkaç konuda kapsamlı çalışmaların gerekliliğinin ortaya çıktığını aktardı.

PUTİN: AYRILAN BİZ DEĞİLDİK

ABD Başkanı Donald Trump’ın, G7 zirvesinde Rusya’nın da olması gerektiği açıklamasına yanıt veren Rusya lideri Vladimir Putin ise, “Ayrılan taraf biz değildik. Malum sebeplerden dolayı meslektaşlarımız Rusya’ya gelmeyi reddetti. Herkesi Moskova’da görmekten mutlu oluruz” dedi. Putin, satın alma gücü paritesi bakımından Şanghay İşbirliği Örgütü’nün G7’yi geçtiğini söyleyerek, “G7 ülkeleri daha zengin ama ŞİÖ ülkelerinde ekonomi daha büyük” dedi. Putin, ŞİÖ’nün uluslararası ticarette genel olarak kabul edilen kurallara sadık kalmaya hazır olduğunu belirttiğini de kaydetti.

SURiYE KARŞITI ORTAK BiLDiRi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, zirvede Suriye meselesini de ele aldıklarını dile getirdi. Macron, kimyasal silah kullanımını önlemek adına atılacak adımlara ilişkin ortak bir bildiri imzaladıklarını duyurdu. Macron, Fransa’nın gelecek yıl G7 başkanlığını devraldığı zaman Rusya’nın bu gruba katılıp katılmayacağı ile ilgili soruya, “Bunu yaparız ancak Rusya’nın Minsk Anlaşması’nı yerine getirmesi gerekiyor. Rusya anlaşmayı yerine getirdiği günün ertesi günü dahil olur.” yanıtını verdi. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Haziran 2018 14:42

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