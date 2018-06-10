Seçim Günlüğü (9 Haziran 2018)
Evrensel muhabirleri il il, semt semt seçimin nabzını tutuyor.
EVRENSEL MUHABİRLERİ SEÇİMİN NABZINI TUTUYOR
Evrensel muhabirleri il il, semt semt seçimin nabzını tutumaya devam ediyor. Bugünkü duraklarımız, İstanbul'da Eyüp, İkitelli, Terazidere ve Gazi Mahallesive Kurtuluş. Muhabirlerimiz İzmir'in Buca ilçesi ve Denizli'den de seçim fotoğrafı sundu.
Denizli'de yeni vaatler sıralayan AKP vatandaşın konutunu hâlâ yapmadıDenizli Pamukkale'de, Kınıklı Mahallesindeki yurttaşlarla 24 Haziran seçimlerini konuştuk: Artık vaatleri değil sistemi oylayacağız.
İzmir Buca'da seçimin nabzını tuttukİzmir'in ikinci büyük ilçesi olan ve ağırlıklı olarak göçmenlerin yaşadığı Buca'da halkın çoğunluğu demokrasi için değişimden yana.
AKP'nin seçimlerde birinci olduğu Eyüp'te seçmenle konuştukİlk yenilgiyi referandumda tadan AKP, Eyüp'te devlet partisi gibi: AKP Temsilcileri belirliyor, belediye yardım götürüyor
İstanbul İkitelli, Terazidere ve Gazi Mahallesi'nde seçim sohbetleriİkitelli, Terazidere ve Gazi Mahallesi'nde işçi kadınlarla çalışma koşullarını, memleketi ve seçimleri konuştuk: Herkes biliyor geminin su aldığını.