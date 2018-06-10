Seçim Günlüğü (9 Haziran 2018)

EVRENSEL MUHABİRLERİ SEÇİMİN NABZINI TUTUYOR

Evrensel muhabirleri il il, semt semt seçimin nabzını tutumaya devam ediyor. Bugünkü duraklarımız, İstanbul'da Eyüp, İkitelli, Terazidere ve Gazi Mahallesive Kurtuluş. Muhabirlerimiz İzmir'in Buca ilçesi ve Denizli'den de seçim fotoğrafı sundu.

Denizli'de yeni vaatler sıralayan AKP vatandaşın konutunu hâlâ yapmadı Denizli Pamukkale'de, Kınıklı Mahallesindeki yurttaşlarla 24 Haziran seçimlerini konuştuk: Artık vaatleri değil sistemi oylayacağız.

İzmir Buca'da seçimin nabzını tuttuk İzmir'in ikinci büyük ilçesi olan ve ağırlıklı olarak göçmenlerin yaşadığı Buca'da halkın çoğunluğu demokrasi için değişimden yana.

AKP'nin seçimlerde birinci olduğu Eyüp'te seçmenle konuştuk İlk yenilgiyi referandumda tadan AKP, Eyüp'te devlet partisi gibi: AKP Temsilcileri belirliyor, belediye yardım götürüyor