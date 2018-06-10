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Seçim Günlüğü (10 Haziran 2018)

24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimine dair haberler, son dakika gelişmeleri ve açıklamalar...
Seçim Günlüğü (10 Haziran 2018)
Fotoğraf: Ahmet İzgi/AA

Ervensel muhabirleri semt semt seçim fotoğrafları sundu. Abdüllatif Şener, Erdoğan, Pensilvanya’ya Ahmet Ergün ile gittiğini iddia etti.

BARIŞ ATAY: HERKES HDP'NİN YANINDA YER ALMALI

Hatay'ın sorunlarını meclise taşımaya hazırlanan HDP’nin Hatay Milletvekili Adayı Oyuncu Barış Atay, "Sokak meclise, meclis sokağa. Bunun bir arada olmadığı mücadelenin hiçbir karşılığı yok” diyerek, çok kritik bir dönemeçten geçildiğini vurguladı.

HDP adayı Barış Atay: Sokağı meclise, meclisi sokağa taşıyacağız

HDP'nin Hatay Milletvekili Adayı Barış Atay; sanat, siyaset ve mücadeleye dair görüşlerini anlattı.

ABDÜLLATİF ŞENER'DEN 'PENSİLVANYA' İDDİASI

CHP Konya Milletvekili adayı Abdüllatif Şener: Israr ediyorsunuz madem, bir kademe ilerisini de söyleyeyim size, tweet de atacağım zaten, birlikte ABD'ye gittiklerinde Ahmet Ergün'le beraber Pensilvanya'ya gittiler ve Fethullah Gülen ile görüştüler. Tayyip Erdoğan'ın ilk Pensilvanya ziyaretinde yanında Ahmet Ergün vardı.

Abdüllatif Şener: Erdoğan, Pensilvanya’ya Ahmet Ergün ile gitti

Abdüllatif Şener 'Pensilvanya' açıklaması: Erdoğan Ahmet Ergün ile beraber Mayıs 2000 tarihinde Fethullah Gülen'i Pensilvanya'da ziyaret etti.

EVRENSEL MUHABİRLERİ SEÇİMİN NABZINI TUTUYOR

Evrensel muhabirleri il il, semt semt seçimin nabzını tutumaya devam ediyor. Bugünkü duraklarımız, İstanbul'da Eyüp, İkitelli, Terazidere ve Gazi Mahallesive Kurtuluş. Muhabirlerimiz İzmir'in Buca ilçesi ve Denizli'den de seçim fotoğrafı sundu. 

Denizli'de yeni vaatler sıralayan AKP vatandaşın konutunu hâlâ yapmadı

Denizli Pamukkale'de, Kınıklı Mahallesindeki yurttaşlarla 24 Haziran seçimlerini konuştuk: Artık vaatleri değil sistemi oylayacağız.

İzmir Buca'da seçimin nabzını tuttuk

İzmir'in ikinci büyük ilçesi olan ve ağırlıklı olarak göçmenlerin yaşadığı Buca'da halkın çoğunluğu demokrasi için değişimden yana.

AKP temsilcileri belirliyor, belediye yardım götürüyor

İlk yenilgiyi referandumda tadan AKP, Eyüp'te devlet partisi gibi. Eyüp'teki seçmenlerle 24 Haziran seçimlerini konuştuk.

İstanbul İkitelli, Terazidere ve Gazi Mahallesi'nde seçim sohbetleri

İkitelli, Terazidere ve Gazi Mahallesi'nde işçi kadınlarla çalışma koşullarını, memleketi ve seçimleri konuştuk: Herkes biliyor geminin su aldığını.

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