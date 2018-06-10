‘Propaganda’ filmi gibi: Eliaçık il sınırında Kocaelililer ile buluştu

İstanbul dışına çıkması yasaklanan İhsan Eliaçık, yeryüzü sofrasına Kocaeli il sınırında katıldı: Ayağımı tabelanı ötesine geçirirsem tutuklanacağım

Yazdığı yazılar ve attığı tweetlerden kaynaklı ‘Örgüt propagandası yapmak’ iddiası ile hakkında dava açılan İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık’a İstanbul sınırları dışına çıkma yasağı verilmişti. Eliaçık İstanbul-Kocaeli il sınırında HDP’nin Kocaeli milletvekili adayları ve yurttaşlarla yeryüzü sofrasında buluştu. İftar programı “Sınırlar yasak tanımaz” sloganı ile Arçelik Parkında gerçekleştirildi.

‘SINIRSIZ SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN MÜCADELEMİZ’

İftar açılışından sonra kısa bir konuşma yapan Eliaçık, “Kocaeli’de yeryüzü sofrasına davet eden arkadaşlara gidemediğim için sınırda buluşarak yeryüzü soframızı kurduk. 2015 yılının sonlarında şehirler bombalanıyordu, insanlar ölüyordu. Ben de bildiğimiz hendek savaşını anlattığım için olay başka yere aktarılarak ceza verildi. Silopi’de, Sur’da kazılan hendekleri dini açıdan meşrulaştırdığım varsayılarak beni cezalandırdılar. Orada yaşanan insan haklarına karşı tutumları da yazdığım için ikinci bir ceza aldım. İslam dinine göre 70 yaşındaki kadının cenazesinin sokakta kalması, bedenlerin çırılçıplak soyularak araba arkasında sürüklenmesi suçtur ve Türk savaş hukukuna aykırıdır. Bunları dile getirdiğim için beni cezalandırdılar, yasaklar koydular. Bu gün sadece bana sınır uygulanmıyor, insanları, ülkeleri bölmüşler haritalara sınırlar çizmişler. Biz sınırsız, sınıfsız, sömürüsüz ve savaşsız bir dünya istiyoruz. Sömürünün, savaşın kalkacağına inanıyoruz ve bunun için mücadele ediyoruz” diyerek “Memleket isterim” şiirini okudu.

Kocaeli milletvekili adayı Kureyş Bilgiç de, “16 yıllık zulüm iktidarının sonuna geldik. 24 Haziran’da bu iktidardan kurtulacağımız çok açık. Emek sarf eden binlerce insan 25 Haziran günü yeni bir yaşam uyanacak. Bu muktediri sandığa gömecek tüm halkımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

‘PROPAGANDA FİLMİNİ YENİDEN YAŞIYORUZ’

İftar programı sonrası İstanbul İl Sınırı tabelası arkasında yer alan Eliaçık, “Burada herkesin hatırladığı Propaganda filmini yaşıyoruz. Ayağımı tabelanı öte tarafına geçirirsem tutuklanacağım. Bundan daha komik ne olabilir. Yeryüzü sofraları sınır tanımaz. Bizi İstanbul sınırına hapsetmek istiyorlar. Ben sınırlara hapsedildim ama zindanlar milletvekilleri, belediye başkanları akademisyenler ve gazeteciler ile dolu. Türkiye’de baskı, sınır ve zulme dayalı bir yönetim var. Yeryüzü soframız ile bu sınırları aşıyoruz. İnsanların beyinlerinden sınırlar kalkmalıdır ve insanlar kucaklaşmalı ” dedi. (MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Haziran 2018 08:01

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