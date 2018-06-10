HBO'nun yeni projesi Game of Thrones'tan öncesini anlatacak

HBO, final sezonu 2019'da yayınlanacak olan Game of Thrones'un yeni projelerle devam etmesinin gündemde olduğunu duyurdu.

Son dönemin en popüler dizisi Game of Thrones'un 2019 yılında yayınlanacak final sezonu heyecanla beklenirken HBO seriye ilişkin yeni bir proje için harekete geçti.

HBO, Game of Thrones evrenine ait 5 yan proje geliştirme kararı alırken serinin yazarı George RR Martin ve Senarist Jane Goldman'ın çalışmalara başladığı bildirildi.

HBO'nun çekilmesini talep ettiği pilot bölümün, dizinin şu anki döneminden binlerce yıl öncesinde geçeceği belirtildi. Yapımcılar, yan projelerin Game of Thrones'un finalinden önce yayınlanmayacağının altını çizdi.

HBO'nun yazılı açıklamasına göre Game of Thrones'un "öncesini" anlatacak projenin, "Dünyanın, kahramanların altın çağından en karanlık dönemine nasıl geçtiğini" izleyiciye göstereceği ifade edildi. Bir başka deyişle dizi, 'Ak Yürüyenler'in nasıl ortaya çıktığına odaklanacak. (MEDYA SERVİSİ)

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