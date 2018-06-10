Afganistan'da Taliban, tarihinde ilk kez ateşkes ilan etti

Afganistan'da Taliban, Devlet Başkanı Eşref Gani'nin ateşkes ilanına karşılık verdi. Bu, Taliban'ın tarihindeki ilk ateşkes oldu.

Afganistan'da Taliban, tarihinde ilk kez Ramazan Bayramı için 3 günlük ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

Taliban'dan yapılan açıklamada bayram boyunca herhangi bir saldırı sırasında savunma konumunda olacakları belirtildi.

Açıklamada ateşkesin yabancı güçleri kapsamadığı vurgulandı. Taliban ayrıca savaş meydanına dönmeyeceklerine dair söz vermeleri halinde rehin tuttuğu insanları da serbest bırakmayı düşünebileceğini açıkladı.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, perşembe günü, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla bir haftalık ateşkes ilan etmişti.

2 KARAKOLA SALDIRI: 42 ÖLÜ

Öte yandan Taliban'ın Afganistan'ın Herat ve Kunduz vilayetlerindeki askeri karakollara düzenlediği saldırılarda 25 korucu ile 17 askerin öldüğü bildirildi. (AA)

www.evrensel.net