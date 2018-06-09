Erdoğan: Gündemimizde af diye bir şey yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli'nin tartışmaya açtığı 'af' meselesine dair konuştu: Gündemimizde yok.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul-Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

Erdoğan programın ardından Yenikapı Etkinlik Alanı'na geçti ve burada bulunanlarla selamlaşarak sohbet etti.

Erdoğan, seçimlere Cumhur İttifakı'nda birlikte katıldığı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği "af" tartışması için "Gündemimizde yok" dedi.

Erdoğan'ın sözleri şöyle: "Bakınız şunu bilin; bizim gündemimizde af diye bir şey yok. Yani bu konularda kimse bize farklı yaklaşım göstermesin. Kimse bize farklı bir yaklaşım göstermesin. Yani insan eğer yargı haklarında bir hüküm vermiş de içeriye girmişse, onları affetme yetkisi bizim değil, bu bir. İki; şu anda parlamentonun böyle bir işlevi yok, bu da ortada. Biz kalkıp da bu işi oya tahvil etmek için bir af çıkarmayız." (AA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 10 Haziran 2018 00:18

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