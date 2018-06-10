Mısır'da sanayi bölgesinde patlama: 39 yaralı

Mısır'ın İskenderiye kentindeki bir sanayi bölgesinde yaşanan patlamada 39 kişi yaralandı.

Mısır'ın kuzeyindeki İskenderiye kentinde bulunan bir sanayi bölgesinde meydana gelen patlamada 39 kişi yaralandı.

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre patlama Burc el Arab el Cedide ilçesindeki bir sanayi bölgesinde yaşandı.

Yaralılardan 33'ü olay yerinde tedavi edilirken 6'sı ise hastaneye sevk edildi.

Bölgedeki tüm hastanelerde acil durum ilan edildiği ifade edildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre patlama, 3 atölyenin kullandığı amonyum gazı depolarında yaşandı. Gaz sızıntısı nedeniyle pek çok işçi boğulma tehlikesi atlattı. (AA)

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