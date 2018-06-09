TOFAŞ, Fenerbahçe'yi 91-88 yenerek seriyi 2-1'e getirdi

Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde TOFAŞ, evinde Fenerbahçe Doğuş'u 91-88 yenerek seride durumu 2-1'e getirdi.

Tahincioğlu Erkekler Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında TOFAŞ, Fenerbahçe Doğuş'u 91-88 mağlup ederek seride durumu 2-1'e getirdi.

İlk çeyrek 26-26 sonuçlanırken mavi-yeşilliler bir ara 7 sayı geriye düştüğü ikinci çeyrekte pota altını iyi kullandı ve soyunma odasına 52-49 önde gitti.

Çekişme, üçüncü çeyrekte de sürerken son 10 dakikaya TOFAŞ'ın 68-67'lik üstünlüğüyle gidildi.

Fenerbahçe, bu bölümde de bir atak gerçekleştirdi ve bitime 3 dakika kala 83-76 öne geçti. Ancak taraftarının desteğini de arkasına alan Bursa temsilcisi bitime 1 dakika kala skoru eşitledi: 86-86. Wanamaker'ın turnikesiyle yeniden öne geçen Fenerbahçe'ye TOFAŞ serbest atışlarla yanıt verdi. Skor 88-88'ken Fenerbahçe, Bobby Dixon'la hücum faul yaptı ve sonraki hücumda Sammy Mejia ile 3 sayılık isabet bulan TOFAŞ, son topu da iyi savununca sahadan 91-88 galip ayrıldı.

TOFAŞ'ta 23 sayı üreten Mejia maçın en skorer ismi oldu. Fenerbahçe'de ise Wanamaker'ın 20 sayısı yeterli olmadı.

Toplam 4 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı serinin 4. maçı 11 Haziran Pazartesi günü yine Bursa'da oynanacak. (AA)

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