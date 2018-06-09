Fransa Açık'ta şampiyon Simona Halep

Dünya 1 numarası Romanyalı Simona Halep, Fransa Açık finalinde Sloane Stephens'ı geriden gelerek mağlup etti ve şampiyonluğa ulaştı.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'a (Roland Garros) tek kadınlar finalinde Sloane Stephens'ı mağlup eden Simona Halep şampiyonluğa ulaştı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen toprak kort turnuvasının 14. gününde dünya 1 numarası Romanyalı Halep ile 10 numaralı seribaşı ABD'li Stephens karşı karşıya geldi.

Maçın başında sert servisleriyle rakibi üzerinde üstünlük kuran Stephens, file önünde elde ettiği puanların yardımıyla ilk seti 6-3 kazandı.

İkinci sette etkili forehand'leriyle rakibin servisini iki kez kıran Halep, 4-2 öne geçti. Uzun rallilerden galip ayrılarak oyunda dengeyi kuran Stephens seti 4-4'e getirdi. Çabuk toparlanan 26 yaşındaki Halep, kortun köşesine giden sert vuruşlarıyla rakibini basit hataya zorladı ve ikinci seti 6-4 kazanarak oyunda kaldı.

Final setinde kontrolü tamamen eline alan Halep, yorulan Stephens karşısında seti 6-1 kazandı ve korttan şampiyon ayrıldı.

Böylece Halep, kariyerinin 4. grand slam finalinde ilk şampiyonluk sevincini tattı. Rumen raket, 2014 ve 2017'de Fransa Açık'ta, bu yılsa Avustralya Açık'ta finalde kaybetmişti.

25 yaşındaki Stephens ise kariyerindeki ikinci grand slam finalinde ilk kez kaybetti. Stephens geçtiğimiz yıl ABD Açık'ı kazanmıştı. (SPOR SERVİSİ)

Nadal, 11. Fransa Açık şampiyonluğu için finalde Thiem'le karşılaşacak

www.evrensel.net