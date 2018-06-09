Bakanlık 20 yıldır desteklediği festivalin ödeneğini kesti

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nin ödeneğini kesti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 20 yıldır desteklediği Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nin ödeneğini komisyon kararıyla “uygun görülmemiştir” diyerek kesti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 20 yıldır desteklediği Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nin ödeneğini bu yıl kestiğini bildirdi. Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdür Vekili Erkin Yılmaz imzalı yazıda; “21. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali adlı etkinliğe ilişkin destek talebiniz, Sinema Destekleme Komisyonu toplantı gündemine alınarak değerlendirilmiş olup, komisyonun 2018/3 sayılı kararı ile uygun bulunmamıştır” ifadesine yer verildi.

Sinemada kadın emeğini görünür kılan, ulusal ve uluslararası alanda söz sahibi olmuş kadın sinemacılara ev sahipliği yapan, genç sinemacıların çalışmalarını destekleyen, uluslararası seçkisi her yıl FIPRESCI jürisi tarafından ödüllendirilen festivale Bakanlığın hangi gerekçeyle desteğini kestiği açıklanmadı. Uçan Süpürge yetkilileri ise karara tekilerini şu açıklamayla dile getirdi:

“Bu festival, bütün engellemelere, her türlü baskıya ve zorlamalara rağmen, 21 değil, 51 değil, 61 yıl devam edecektir. 20 yıldır desteklenen festival, 21. senesinde, festivalin son bulmasının ardından, üstelik, bakanlığın logoları, her yıl olduğu gibi, billboardlardan, el ilanlarına kadar bütün basılı ve görsel malzemelerde kullanıldıktan, festival ulusal ve uluslararası alanda bakanlığın desteğiyle yapılıyor göründükten sonra, neden uygun bulunmamış anlamak mümkün değil. Bakanlıktan gerekçeli karar talep ediyoruz”. (Ankara/EVRENSEL)

Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali ödülleri açıklandı

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Haziran 2018 22:30

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