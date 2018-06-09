İhraç edilen kamu emekçileri: 24 Haziran’da hesap soracağız

Eğitim Sen Adana Şubesi, düzenlediği basın açıklamasında hukuksuz şekilde ihraç edilen emekçilerin 24 Haziran’da hesap soracaklarını vurguladı.

Eğitim Sen Adana Şubesi Atatürk Parkı’nda gerçekleştirdiği basın açıklaması ile OHAL KHK’leri ile kamu emekçilerinin hukuksuz şekilde ihraç edilmelerine 24 Haziran’da gereken cevabı vereceğini vurguladı.

Eğitim Sen Adana Şubesi, Atatürk Parkı'nda basın açıklaması düzenledi. AKP ve MHP'nin parlamentoyu işlevsiz hale getirip, Anayasayı askıya aldığını, hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ilkelerini yerle bir ettiklerini ifade eden Eğitim Sen Adana Şube Başkanı Seçil Sönmez, “Gece yarıları çıkardıkları KHK’ler ile 116 bin kamu emekçisini hiçbir soruşturma ve mahkeme süreci olmadan sorgusuz, sualsiz işinden, ekmeğinden ettiler. OHAL’i yaşamımızın her hücresine müdahale etmenin aracı haline getirdiler. 24 Haziran’da emeğimizi ve oyumuzu çalanlardan hesap soracağız” dedi.

'AKP EMEKÇİYE GÜVENCESİZLİK VAAT EDİYOR'

Neyle suçlandığını dahi bilmeyen 116 bin kamu emekçisini bir yıl sonra “OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna havale edip, ‘git suçsuzluğunu ispatla’ dendiğini ifade eden Sönmez, “Yüz binlerce kamu emekçisinin işsiz bırakıldığı, intihara sürüklendiği koşulları görmezden geldiler” dedi.

AKP iktidarında kadının sadece aile kavramı içinde tanımlandığını ifade eden Sönmez, “Cinsiyetçi söylem ve uygulamalarla kadına yönelik şiddet meşrulaştırılmış, neo liberal, dinci-gerici politikalarla kadın bedeni denetim altına alınmak, kadın emeği ise daha da ucuzlaştırılarak güvencesizliğe mahkûm edilmek istenmiştir” dedi.

Gelir dağılımındaki adaletsizlik her gün biraz daha büyürken emekçilere büyümeden ayrılan pay yıllar geçtikçe düşürüldüğünü dile getiren Sönmez, “Başta grev ve siyaset yapma hakkımızın engellenmesi olmak üzere kamu emekçileri güvencesizlik ile mevcut gidişata razı olma seçeneklerinden birini tercih etme dayatması ile karşı karşıya bırakılmıştır” ifadelerini kullandı.

'KAMU EMEKÇİLERİ GELECEĞİNE SAHİP ÇIKACAK'

24 Haziran’da asıl olarak AKP’nin dayattığı tekçi, otoriter, dinci, gerici, mezhepçi ve etnik politikalara dayalı karanlık gidişatın devam edip etmeyeceğinin de belirleneceğini dile getiren Sönmez, “Kamu emekçileri geleceğine sahip çıkacak, eşitlikçi, özgürlükçü ve demokratik bir gelecek için taleplerini daha güçlü savunacak ve takipçisi olacaktır” dedi. (Adana/EVRENSEL)

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