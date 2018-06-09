TAYAD'lı Aileler: 'Kararan gözlerim değil yalnızca adalet kararıyor'

Tutuklu Ailelerle Yardımlaşma Derneği üyeleri, cezaevlerindeki sürgünler, sevkler, hak ihlalleri ve tek tip kıyafete karşı eylem yaptı.

Taksim Galatasaray Lisesi önünde bir araya gelen Tutuklu Ailelerle Yardımlaşma Derneği'nden (TAYAD) aileler, hapishanelerdeki sürgünler, sevkler, hak ihlalleri ve dayatılan tek tip kıyafete karşı eylem yaptı. Bu haftaki eylemde Bolu F Tipi Hapishanesinde hasta mahpus Ali Gökmen'in durumuna dikkat çekildi.

Aileler, “Sohbet hakkı uygulansın, hasta tutsalar serbest bırakılsın, kitap sınırlaması kaldırılsın” pankartı açtı ve “Devrimci tutsaklar onurumuzdur”, ”Hasta tutsalar serbest bırakılsın" sloganları attı.

TAYAD’lı aileler bu haftaki açıklamada Bolu F Tipi Hapishanesinde hasta mahpus Ali Gökmen'in gönderdiği mektubu okudu. "38 yaşındayım tavukkarası hastasıyım, doğuştan gözlerim yavaş yavaş kararıyor" yazan mektup şöyle devam etti:

"20 ay oldu tutsağım. Saat 23.45'te benim için kapkaranlık bir saatte polise saldırmışım. Savcı böyle diyor düşünün polisler bile bunu kabul etmiyor. Polis 16-18 yaşındaki gençler koşuyor diyor. Ben geceleri koşamam ki. İsterdim koşmayı, refakatçisiz yürümeyi, yıldızlara bakmayı ama yapamam. Askerden muaf kaldım, raporunu verdim olmadı engelli maaşı alıyorum, hastayım dedim olmadı. Adli Tıpa gittim 'Görmüyor' dedi doktorlar. Bunu yapmadığımı, yapamayacağımı ispat edemedim. 38 yaşındayım gün sayıyorum kör olmak için. 40 yaşına bastığında artık görmeyeceğim annemin, babamın, abimin yüzünü."

Gökmen mektubun devamında, "Kör olan ben miyim yoksa savcılar ve hakimler mi? O kağıtlara baktıklarında ne görüyorlar, bilmiyorum. Ben hakkımdaki yazıları okuyamıyorum. Bu zulmü görüpgörüş de kör olmayı nasıl kabulleneceğim. Kararan gözlerim değil yalnızca adalet kararıyor, vicdan kararıyor. Anlıyorsunuz beni değil mi?" ifadelerine yer verdi. (İstanbul/EVRENSEL)

‘Gece körü’ hastası Gökmen: Ben mi körüm yoksa adalet mi?

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