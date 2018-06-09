TÜKODER Genel Başkanı Aziz Koçal: Halk günden güne tüketilmektedir

Tüketici Koruma Derneği Genel Başkanı Aziz Koçal, yaptığı açıklamada her türlü bütçe açığının tüketicilerin sırtına yüklendiğine dikkat çekti.

Devletin her türlü bütçe açığının tüketicilerin sırtına yükleyerek halkı günden güne tükettiğine dikkat çeken Tüketici Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal, “Her fırsatta değindiğimiz ve kamuoyunun diline artık pelesenk olan, geçmediğimiz köprünün, gitmediğimiz şehir hastanesinin parasının ‘garanti’ adı altında tüketicilerden alınmasının hemen akabinde, uçmadığımız havaalanı ve en son da binmediğimiz trenin dahi parasının vergi yüküne ek olarak bizzat biz tüketicilerin cebine yansıtılmasına açıkça itiraz etmekteyiz” dedi.

TÜKODER Genel Başkanı Aziz Koçal imzasıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türlü vesilelerle belirttiğimiz üzere, özellikle son yıllarda devletimizin ekonomik anlamdaki sorunları, ekonominin çalkantılı durumu, üretim ekonomisinden artık tamamen uzaklaşılmış olması sebebiyle devletimizin her türlü bütçe açığı tüketicilerin sırtına yüklenmekte, ekonomik sorunların aşılması için daha fazla vergi, daha fazla zam, daha fazla pahalılık politikası ile tüketiciler yani halk günden güne tüketilmektedir. Devletin hizmet olarak sunduğu son dönemdeki bütün yatırımlar, tabiri caizse halkın üç kuruşluk maaşı ile, tüyü bitmemiş yetimin daha doğmadan özel şirketlere borçlandırılması ile finanse edilmeye çalışılmaktadır.”

ULAŞIM ÜCRETSİZ OLARAK VERİLMESİ GEREKEN HİZMETDİR

“Her fırsatta değindiğimiz ve kamuoyunun diline artık pelesenk olan, geçmediğimiz köprünün, gitmediğimiz şehir hastanesinin parasının ‘garanti’ adı altında tüketicilerden alınmasının hemen akabinde, uçmadığımız havaalanı ve en son da binmediğimiz trenin dahi parasının vergi yüküne ek olarak bizzat biz tüketicilerin cebine yansıtılmasına açıkça itiraz etmekteyiz” denilen açıklama şöyle devam etti:

“Köprü, otoyol ve her türlü ulaşım yolları Anayasa gereği sosyal devlet ilkesi çerçevesinde devletin ücretsiz olarak vermesi gereken hizmetlerdir. O yüzden, ulaşımla ilgili olarak tüketicilerden alınan her türlü ücrete karşı olduğumuzu belirtmekle birlikte, daha önceden Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılan yatırımların hiçbirinde olmayan döviz üzerinden ücretlendirme ve garanti kavramlarının, yeni yapılan yatırımlarda sırf birilerinin zenginleşmesi adına halkın kıt kaynaklarının sömürülmesi için ortaya konmasını da bir vicdan problemi olarak görmekteyiz.”

BAYRAMDA TÜM YOL VE KÖPRÜLER ÜCRETSİZ OLSUN

Hükümetlerden bağımsız olarak yıllardır devletin bir bayram geleneği olarak her bayram köprü ve otoyol hizmetleri ücretsiz olarak halka sunulduğunu belirten Koçal, “Halkımızın tam olarak bilmediği bir husus vardır ki, bayramda ücretsiz geçişe Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, bunlara bağlı tüm otoyollar ve Avrasya Tüneli dahil değildir. Halkımızın huzurunda tüm yetkililere, devleti yönetenlere şunu sormaktayız : Anılan bu yerlerde neden ücretsiz geçiş tüketicilere sunulmamaktadır? Bu çerçevede, yapılan adaletsizliklere karşı olarak devleti yönetenlere çağrımız şudur: Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, bunlara bağlı tüm otoyollar ve Avrasya Tüneli Ramazan Bayramı’nda ve bundan sonra tüm dini bayramlarda, tıpkı Boğaziçi Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve otoyollar gibi ücretsiz yapılsın, normal zamanlardaki geçiş ücretleri makul fiyatlara çekilsin, milletin sırtındaki kambur olan, halkı sömüren geçiş garantisi kaldırılsın ve geçiş ücretlerinin dolar kuru üzerinden tüketicilerden alınmasına artık son verilsin” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

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