Gürkan: Tek adam rejimini durdurmak işçilerin en acil görevidir

İzmir'de emekçilerle bir araya EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, işçilerin en acil görevinin tek adam rejimini durdurmak olduğunu vurguladı.

İzmir'de belediye emekçileriyle bir araya gelen Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Gürkan, işçilerin önündeki en acil görevinin tek adam rejimini durdurmak olduğunu belirtti.

Seçim çalışmaları kapsamında İzmir’de olan EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, işçilerle ve emekçilerle bir araya gelmeyi sürdürüyor. Gürkan, son olarak İzmir Büyükşehir Belediyesinde çalışan Genel İş ve Tüm Bel-Sen üyesi belediye emekçileri ile bir araya geldi. DİSK Ege Bölge Temsilciliğinde yapılan toplantının gündeminde seçim ve demokrasi tartışmaları vardı.

Tek adam, tek parti yönetimine karşı HDP’nin de barajı geçmesi gerektiğine değinen Gürkan “Ama biz esas olarak asıl değiştirici gücün emekçi sınıflar olduğunu biliyoruz. CHP, yeni bir anayasa taslağı hazırladığını duyurdu ancak anayasada hangi hakların olduğu kadar, nasıl yazıldığı da önemli. Bu tartışmaların emekçiler içinde yapılmadığı sürece ülkenin birikmiş sorunlarına derman olmayacağını düşünüyoruz. Şimdi de Anayasa’da sendika özgürlüğü var ama bunu tanımayanlara karşı bir yaptırım olmadığı için uygulanamıyor” diye konuştu.

AKP iktidarının uluslararası tekeller ve tekellerin Türkiye’deki ilişkide bulunduğu sermayesinin desteği ile yönetimdeki görevini sürdüğünü de ifade eden Gürkan, şunları söyledi:

“Tek adam tek parti yönetimi ele alınırken genel de Erdoğan’ın kişiliği üzerinden ele alınıyor. Ancak Hitler de bir dönem uluslararası sermayenin ihtiyaçları üzerinden var olmuştu. Doğal olarak bugün de Erdoğan’ın tek başına kendi kişisel özellikleri ile açıklayabileceğimiz bir şey değil. Örneğin bugünkü siyasi dönüşüm sermaye çevrelerinin de istediği bir durum. Millet İttifakı da bu durumdan kendi çıkarları açısından rahatsız olan bir grup sermaye tarafından halkın önüne bir tercih olarak getirildi. Onun için 24 Haziran’a giderken işçilerin önündeki en acil görev tek adam rejimini durdurmaktır.”

SEÇİM SONRASINDA ÖNÜMÜZE ACI BİR REÇETE GELECEK

Yaklaşan ekonomik krize de değinen Gürkan, “Şimdilik çeşitli müdahalelerle TL’nin değer kaybetmesi durdurulsa da bu geçici olacaktır. Onun için kim kazanırsa kazansın seçim sonrasında önümüze acı bir reçete gelecek. Her ne kadar Millet İttifakı işçilerden emekçilerden önemli bir oy alsa da aslında sermaye partisi, Kemal Derviş politikalarını yürütecektir. Bu açıdan işçi sınıfının kendi temel müttefikleri ile birlikte olması ve bu mücadeleye hazır olması önem arz ediyor. Gelecek dönem yaşanacak ekonomik sosyal saldırılara karşı vereceğimiz ortak mücadele bu ülkenin kaderini ve geleceğini de değiştirecektir” dedi. Son olarak seçim güvenliğine değinen de Gürkan, sandık taşıma uygulamasına karşı batıdan HDP’ye destek verilmesinin önemine değindi.

İŞÇİLER: SENDİKALARA DA GÖREV DÜŞÜYOR

Söz alan işçilerden biri bu konuda sendikalara da önemli görev düştüğünü ve sendikaların da salt ekonomik eksenli politika yürütülmemesi gerektiğini belirtti. Başka bir belediye emekçisi de “Ülkedeki gelişmeler ve siyasi partilerin söylemlerinden dolayı bir ayrışma ve bölünme var. Ortak birleşik mücadeleden ziyade birbirine tepki var. Yaratılan baskı ortamından dolayı da politika konuşmakta zorlanıyoruz. Onun için bir an önce tek adam rejimini durdurmak gerekiyor, kendi geleceğimiz ve demokratik hak ve özgürlükleri kullanabilmek açısından. Benim kendi açımdan geleceğe yönelik umudum var. İşçilerin ve emekçilerin gerçek dostunun kimler olduğunun anlaşılacağını düşünüyorum. Bu süreçte sendikaların tutumunun belirleyeci olacağını düşünüyorum” diye konuştu. (İzmir/EVRENSEL)

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