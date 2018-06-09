‘Her 10 kişiden 4’ü sosyal yardımlarla yaşıyor’

Gürsel Tekin, yoksulluk envanterine kayıtlı olanların sayısının nüfusun yüzde 39.5’ine ulaştığına, her 10 kişiden 4’ünün yoksul olduğuna dikkat çekti.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Türkiye’de yoksulluk envanterine kayıtlı olanların sayısının nüfusun yüzde 39.5’ine ulaştığına ve her 10 kişiden 4’ünün yoksul olduğuna ve yardımlarla yaşadığına dikkat çekti.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Tekin, “AKP hükümeti döneminde yoksulluk yaygınlaşmış ve kurumsallaşmıştır. 2012 yılında yardım alan hane sayısı 6.7 milyon iken, bu sayı 2014 yılında 8 milyon haneye çıkmıştır. Yardım alan yoksul sayısı ise 2012 yılında 23.7 milyondan 30.5 milyona ulaşmıştır. İşte AKP Türkiyesi” dedi.

Türkiye’de sosyal yardım anlayışını AKP iktidarı döneminde değiştiğini kaydeden Tekin, AKP’nin, içinden kopup geldiği Milli Görüş gömleğini çıkararak yerleşik, gönüllülük vurgusu yüksek gerçek hayırseverlik kavramını ve yerleşmiş sosyal yardım anlayışını çöpe attığını, yerine ise ranta dayalı, emek düşmanı politikaları koyduğunu söyledi.

AKP, SOSYAL YARDIMLARI OY DEVŞİRME ARACINA DÖNÜŞTÜRDÜ

“AKP iktidarı döneminde sosyal yardımlar adeta oy devşirmenin aracı haline getirilmiştir, yoksul ailelerin sayısı her geçen gün daha da artmıştır” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2017 yılı içinde Türkiye’de kaç milyon kişinin sosyal yardım aldığı ile ilgili soruyu ‘10 milyon 610 bin 928 kişi’ olarak yanıtlamıştır. Bu rakam doğru fakat eksiktir. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığının vermiş olduğu yanıt ‘o yıl içinde’ sosyal yardımlardan yararlanan kişi sayısını göstermektedir. Oysa ki bakanlığın 2013 Yılı Sosyal Bülteni’nde yoksulluk envanterine kayıtlı yoksul sayısının 30.5 milyon olduğu belirtilmiştir. Yoksul sayısının her geçen gün artması üzerine bakanlık 2013 yılından sonra sosyal bülten yayınlamayı durdurmuştur. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, nüfusun yüzde 15’inden fazlasının yoksulluk sınırı altında olduğu Türkiye’de, milyonlarca hane yaşamını yardıma muhtaç bir şekilde sürdürmek zorunda kalıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2015 yılı faaliyet raporuna ve bütçe sunum kitapçığına göre 2 milyondan fazla hane yakacak yardım almak zorunda kalırken, 969 bin hane eğitim yardımı almak zorunda kalmıştır.”

YOKSUL SAYISI 35 MİLYONU AŞTI

Bakanlığın daha önce açıkladığı verilere göre 2012 yılında 23.7 milyon olan yardıma muhtaç sayısının 2014’te 30.5 milyona ulaştığını, 2018 yılına geldiğimizde ise bu rakamın 35 milyon kişiyi aştığının rahatlıkla söylenebileceğine dikkat çeken Tekin, şu görüşleri dile getirdi:

“2014 yılı rakamlarına göre Toplam Sosyal Yardım Harcaması 20 milyar 393 milyon 993 bin TL’dir. Sosyal Yardımların GSYİH içindeki payı yüzde 1.38 oranındadır. Yine Bakanlığın verilerine göre, 2012 yılında yardım alan hane sayısı yaklaşık 6.7 milyon iken, bu sayı 2014 yılında 8 milyon haneye çıkmıştır. Yardım alan yoksul sayısı ise 2012 yılında 23.7 milyondan 30.5 milyon kişiye ulaşmıştır.”

AKP’NİN AMACI SÜRDÜRÜLEBİLİR YOKSULLUK

AKP döneminde etkinliğini arttırmış ve yoğunlaştırmış olan en önemli sosyal yardım kurumunun Sosyal Yardım Dayanışma Vakfı olduğunu kaydeden Tekin, “Hayırseverlikle yoğrulmuş bir sivil toplum kuruluşu gibi davranan sosyal yardım dayanışma vakıfları, AKP’nin siyasi devamlılığının bir uzantısı haline dönüşmüştür. Bu siyasi devamlılığın amacı yoksullukla mücadele adı altında, ‘Sürdürülebilir yoksulluk’ politikasıdır” dedi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Sosyal yardımlar sosyal devlet anlayışının bir sonucu olarak gözükmekle beraber diğer yönüyle yoksulluğu ifade etmektedir. Sosyal yardıma ihtiyaç duyan kişi sayısının artması; aynı zamanda işsizliğin artması, gelir dağılımının bozulması, fırsat eşitliğinin sağlanamadığı anlamına da gelmektedir. Hiç şüphesiz yoksulluk, toplumsal gelişmenin ve özgürlüklerin önündeki en büyük engeldir. AKP hükümetleri ile birlikte artan sosyal yardımlar; üretim, istihdam, göç politikalarının da tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Türkiye’nin sosyal politikasının özellikle sosyal yardım ve hizmet ağının hiçbir siyasi sömürüye mahal vermeden ‘hak temelli’ olarak yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 24 Haziran, milletimiz için yoksullaşmaya ‘devam’ diyenlere karşı yoksullaşmaya ‘hayır’ diyenlerin kazanacağı gün olacaktır. Bu sınavı rant-faiz-kur sarmalına dolananlar değil, yoksulluğa, işsizliğe son diyenler, adil bir gelir dağılımından yana olanlar kazanacaktır.”

YOKSUL SAYISI ARTINCA BÜLTEN ÇIKARMAYI DURDURDULAR

Açıkladığı verilerin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının açıklamaları ve bültenlerinden alındığını açıklayan Tekin, Bakanlığın sosyal yardım alanların sayısı artınca 2014 yılından itibaren Sosyal Yardım Bülteni çıkarmayı durdurduğunu kaydetti. (İstanbul/EVRENSEL)

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