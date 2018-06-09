Seçim yaklaştıkça AKP-MHP ittifakında gerilim artıyor

Devlet Bahçeli’nin 'MHP üzerinde oyun oynamaya kalkmayın' sözleri sonrası alevlenen Cumhur İttifakı’nda gerilim tartışması yeni açıklamalarla sürüyor.

Devlet Bahçeli’nin “MHP üzerinde oyun oynamaya kalkmayın” ifadeleri sonrası alevlenen "Cumhur İttifakı’nda gerilim" tartışması yeni açıklamalarla sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktığı meydanlarda tartışmaları ‘fitne’ olarak nitelese de MHP’den yapılan açıklamalar gerilimin süreceğine işaret ediyor. Son olarak açıklama yapan MHP Antep 2. sıra Milletvekili Adayı Avukat Sermet Atay, “AK Partili adaylar Cumhur İttifakı’na ihanet ediyor” dedi.

BAHÇELİ, ‘BAZI AKP’Lİ VEKİLLERİ’ HEDEF ALDI

Uzun süredir çeşitli biçimlerde gündeme gelen AKP-MHP gerilimi, 7 Haziran Günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamaları ile bir kez daha gündeme geldi. Kayseri’de konuşan Bahçeli, AKP’li vekilleri hedef aldı ve “Özellikle AK parti milletvekili adayları, oyuna gelmeyin. Kendinize dikkat edin, fitneye düşmeyin. İttifakımız AKP ve MHP’dir. Cumhurbaşkanı Adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. MHP’yi dışlamaya gücünüz yetmeyecektir. Bunu böyle bilin” açıklamasını yaptı.

Bu açıklamada kimin hedef alındığı çok konuşuldu, bazı iddialara göre Bahçeli’nin hedefindeki isim eski MHP’li, yeni AKP’li Tuğrul Türkeş’ti. Türkeş katıldığı bir televizyon programında, “Cumhur İttifakı 24 Haziran seçimlerinden sonra sona erecek. Sayın Bahçeli, 24 Haziran sonrası AKP’nin iktidara yalnız devam edeceğinin işaretini veriyor” demişti.

ERDOĞAN, ‘FİTNE, FESAT’ DEDİ

İttifakta kriz olduğu haberleri artınca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da açıklama yapmak zorunda kaldı. Erdoğan Nevşehir ve Kayseri mitinglerinde bu konuya değindi, “Fitneye fırsat vermeyin’ diye seslendi. Erdoğan, sözlerinin devamında ise şunları söyledi: “Cumhur İttifakı kolay kurulmadı, beraber koruyacağız. Cumhur İttifakı’na helal getirmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Tabanda fitne, fesat sokmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz” dedi.

Erdoğan: Fitnecilere izin vermeyin

'AKP’LİLER MHP ALEYHİNE ÇALIŞIYOR'

Gerilimi dindirmeye dönük bu açıklama sonrası bu kez MHP Antep 2. sıra Milletvekili Adayı Avukat Sermet Atay konuştu. AKP adaylarının “Cumhur İttifakı’nın gereklerini yerine getirmediklerini” söyleyen Atay, bu vekil adaylarının gittikleri her yerde MHP’ye oy vermeyin çağrısı yaptıklarını belirtti. AKP Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın seçim sahasında MHP aleyhine çalıştığını söyleyen Atay, AKP’li kurmayların ne yapmaya çalıştıklarına anlam veremediğini ifade etti. 7 Haziran’da hükümet kurma çalışmalarına katılmadıkları için halkın kendilerine tepki gösterdiğini ifade eden Atay, MHP’nin asıl oyunun o seçimlerin baz alınarak hesaplanması gerektiğini söyledi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Haziran 2018 19:34

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