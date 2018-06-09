Üsküdar'da ‘külliye’ adı altında yağma planı

Üsküdar'ın Selimiye Mahallesi’nde 102, 103 ve 93 No’lu parseller İBB tarafından ‘kulliye’ yapılmak üzere imara açılmak isteniyor.

İstanbul’un Üsküdar ilçesi Selimiye Mahallesi’nde 102, 103 ve 93 No’lu parseller İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘kulliye’ yapılmak üzere imara açılmak isteniyor.

Yaklaşık 10 dönüm olan ve tarihi değeri de bulunan kamu arazisinde daha önce yapılmak istenen plan tadilatını idare mahkemesi iptal etmişti. Bu alan ile ilgili plan, mayıs ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde AKP’li meclis üyelerinin oyları ile kabul edilerek askıya çıkarıldı. İBB Meclisi, idare mahkemesince daha önce iptal edilen planı yeniden geçirdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan İBB CHP Eski Meclis Üyesi İbrahim Doğan, yasa tanımayan bu yağmacı anlayışın ‘külliye’ adı altında inançları da kullanarak amacına ulaşmaya çalıştığını söyledi. Planların askıya çıkarıldığını, planlara yeniden itiraz edilmesi gerektiğini dile getiren Doğan “Mahkeme kararına rağmen İBB yönetimi yasalara aykırı işlem yapmaktadır” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

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