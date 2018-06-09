Beyoğlu Belediyesinden Okmeydanı için kentsel dönüşüm manipülasyonu

Beyoğlu Belediyesi Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi'ne halkı ikna edemediği için dönüşüme kendi yerinden başladı. Van Blokları için ilk kazma vuruldu

2 milyon 250 bin metrekare büyüklüğüyle Türkiye’nin en büyüğü olan Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi’nde Beyoğlu Belediyesi, Okmeydanı halkını ikna edemediği için dönüşüme kendi yerinden başladı. Milli Emlak tarafından belediyeye devredilen Van Blokları için ilk kazma vuruldu.

'MANİPÜLASYON YAPIYORLAR'

Kamusal ve halk yararına bir dönüşüm için yıllarca mücadele yürüten Okmeydanı Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkan Yardımcısı Rüstem Karakuş, dönüştürülen yerin tamamen devlete ait olduğunu, Van depreminde geçici olarak buraya yerleştirilen depremzedelerin barındığı konutların dönüştürüleceğini söyledi. Depremzedelerin burada herhangi bir hak sahipliği olmadığına işaret eden Karakuş, şu anda Okmeydanı’da hak sahibi olan ve tapusu olanların yerlerine yönelik herhangi bir adım atılamayacağını söyledi.

Beyoğlu Belediyesinin 2011 yılından beri tek bir çivi çakamadığını, süreci yönetemediğini anlatan Karakuş “Burada yapılmak istenen manipülasyondur. Basını da arkalarına alarak ‘büyük dönüşüm’ başlıklarıyla sanki kentsel dönüşüm başlamış havası yaratmak istiyorlar” dedi.

Belediyenin kendi yerinde yaptığı dönüşüme de itiraz ettiklerini ve mahkemeden olumlu karar çıkardıklarını anlatan Karakuş “Plan itirazımız sonucu 45 metrekare olan 1+1 dairelerin metrekaresi 55-60 metrekareye çıkarıldı” ifadelerini kullandı. Karakuş, 2011 yılından beri mücadele ettiklerini, Okmeydanı halkını buradan atıp zenginleri buraya yerleştirme amacı taşıyan dönüşüm projesine bundan sonra da karşı çıkacaklarını vurguladı. (İstanbul/EVRENSEL)

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