Tacizden açığa alınan öğretim üyesi, süre dolmadan göreve döndü

Kadın öğrencilere taciz ve tehditten görevden uzaklaştırılan öğretim üyesinin soruşturması sürdüğü halde göreve döndüğü iddia edildi.

Hilal TOK

İstanbul

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde kadın öğrencilere taciz ve tehditte bulunduğu şikayetiyle görevden uzaklaştırılan Öğretim Üyesi E.K’nin soruşturması devam ettiği halde göreve döndüğü iddia edildi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde müzik bölümünde öğrenim gören kadın öğrenciler M.A ve T.G, ‘cinsel taciz’ suçlamasıyla öğretim üyesi E.K’den şikayetçi olmuş ve E.K, hakkında soruşturma açılmıştı. Bu süreçte görevden uzaklaştırılan E.K’nin 6 aylık uzaklaştırma süresi dolmadan tekrar göreve döndüğü iddia edildi. E.K’nin tekrar göreve dönmesine ise tacize maruz kalan T.G. tepki göstererek “Bu adamın mahkeme sonuçlanana kadar üniversiteye geri alınmaması lazım. Diğer kadınlara neler yapabilirler bu süreçte kestiremiyorum, soruşturmacılar konuyu kapatmaya çalışıyor. Taciz ettiğine dair kanıtlar var, buna rağmen elini kolunu sallaya sallaya üniversitede taciz ettiği kadınlara eğitim verecek. Taciz ve tehditleri devam edecek. Elimizi kolumuzu bağladılar. Kadın derneklerinin ve kadın avukatların bize yol göstermesini istiyoruz.”

‘ÜNİVERSİTE SESSİZ KALDI’

T.G. tacize maruz kaldıkları süreçte birçok kez tehdit edildiklerini, bu sebeple çok uzun bir süre şikayetçi olamadıklarını, daha önceki bölüm başkanına söylediklerinde umursanmadıklarını ve meselenin üzerinin kapatıldığını ifade etti. Yeni bölüm başkanının da farklı bir tutum almadığını söyleyen T.G, “Şu andaki bölüm başkanımız bize değil E.K’ye destek çıkıyor. Mahkeme sonrası bölüm başkanı E.K’nin yanında durdu. Bize ise staj başvurumuzda bile zorluk çıkardı. Derslerimizde de zorluk çıkartarak bizi yıldırmaya çalışıyorlar” dedi. Başka kadın öğrencilerin de aynı kişi tarafından taciz edildiğini, ancak tacize maruz kalan kadınların “Bizi dersten bırakır okulu bitiremeyiz, ailemiz duyar bizi okuldan alır” korkusuyla sustuklarını aktardı.

TACİZ MESAJLARI DELİL OLDU

Davanın ilk celsesi geçtiğimiz nisan ayında görülmüş ve tacize maruz kalan kadınlar cep telefonlarına E.K. tarafından atılan “Çok hoşsun” , “Sana bayılıyorum”, “Sevmem iltifat etmeyi de edilmesini de gerçekler gerçek duygu ve düşüncelerim”, “Çok güzelsin kız cadı”, “Evlilik kısıtlamaz bu işleri. Gönül bu, laf dinlemez”, “Ama senden hoşlandığım gerçeği değişmeyecek”, “Öpücüğü tercih ederdim” gibi mesajları delil olarak mahkemeye sunmuştu. E.K. ise kendini “Alkollüydüm, iftira atıyorlar, şantaj yapmaya çalıştılar” ifadeleri ile savunmuştu. Davanın bir sonraki duruşması ise 3 Temmuz’da görülecek. (EKMEK VE GÜL)

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