Kadın örgütlerinden ziyaret: 'Flormar direnişi dayanışma ile büyüyor’

İstanbul'dan kadın örgütleri, düzenledikleri dayanışma ziyaretiyle sendika hakları için direnen Flormar işçisi kadınlara destek verdi.

Sendikalaşmak istedikleri için işten atılan Flormar işçilerine destek gün geçtikçe büyüyor. Son olarak İstanbul'dan kadın örgütleri Flormar işçisi kadınlarla buluşarak direnişe destek verdi.

Feminist kadınlar, sendikalaştıkları için işten atılan Flormar işçisi kadınlarla buluştu. Gebze Dilek Düğün Salonunda bir araya gelen kadınlar, kadın dayanışmasının direnişi güçlendireceğine vurgu yaptı.

'FLORMAR'I VE YVES ROCHER'I BOYKOT EDECEĞİZ'

Fotoğraf: Ekmek ve Gül

Buluşma öncesi düğün salonuna doğru ‘Flormar direnişi dayanışmayla büyüyor’ pankartıyla yürüyüş yapan kadınlar yaptıkları basın açıklamasında “Biz biliyoruz ki kadınlar olarak evde ve işte çifte sömürüye maruz kalıyoruz. Ev işleri yetmezmiş gibi işe geldiğimizde de sömürünün ne kadar derin olduğunu görüyoruz. İş bırakmanın illegali yoktur, Flormar yönetiminin söylediği ‘yasadışı iş bıraktılar’ söylemi doğru değildir. Sendikal mücadele haktır. Flormar utanmadan kadınlar üzerinden reklamlar yapıyor. Flormar’ı boykot edeceğiz. Flormar’ın yüzde 51 hissesine sahip Yves Rocher sıyrılamaz bu işten, onların ürünlerini de boykot edeceğiz. Biz hem evde hem işte görünmeyen emeğimize sahip çıkacağız. Flormar işçileri kazanacak” diye konuştular.

FLORMAR İŞÇİLERİ MÜCADELE DENEYİMLERİNİ AKTARDI

Fotoğraf: Ekmek ve Gül

Açıklamanın ardından salona geçen kadınlar dayanışmanın ve mücadelenin kadınlar açısından önemini vurgularken işten atılan Flormar işçisi kadınlar da söz alarak işten atılma ve direniş süreçlerini kadınlarla paylaştı. (EKMEK VE GÜL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 09 Haziran 2018 18:23

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