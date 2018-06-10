KurtuluÅŸ'ta kahvelerin ana gÃ¼ndemi 'sandÄ±k gÃ¼venliÄŸi'

Ä°stanbul'da 'CHP'nin kalesi' denilen ÅžiÅŸli'de, KurtuluÅŸ sokaklarÄ±nda seÃ§imin nabzÄ±nÄ± tuttuk. YurttaÅŸlarÄ±n en Ã¶nemli gÃ¼ndemi sandÄ±klarÄ±n korunmasÄ±.

Ezgi GÖRGÜ

Yaprak AKBABA

Ä°stanbul

Ä°stanbul’da KurtuluÅŸ’tayÄ±z. ÅžiÅŸli’nin bir semti olan KurtuluÅŸ’ta seçimin nabzÄ±nÄ± tutmak üzere yollara döküldük. Yüzde 48.74’lük oy oranÄ±yla CHP’nin kalesi ÅžiÅŸli. Ä°kinci parti olan AKP ile makas epey açÄ±k... HDP de üçüncü sÄ±rada.

KurtuluÅŸ sokaklarÄ±nda dolaÅŸÄ±rken konuÅŸtuÄŸumuz CHP’liler Muharrem Ä°nce’yi epey benimsemiÅŸler. AdaylarÄ±nÄ±n Ä°nce olmasÄ±ndan gayet memnunlar. ErdoÄŸan’a karÅŸÄ± yorgunluk bÄ±kkÄ±nlÄ±k söz konusu. 16 yÄ±ldÄ±r iktidarda olan bir hükümetin bugüne kadar yapmadÄ±klarÄ±nÄ± ‘yapacaÄŸÄ±z’ diye tekrar etmelerini inandÄ±rÄ±cÄ± bulmuyorlar. MasalarÄ±n en önemli gündemi de 24 Haziran saat 17’den sonra sandÄ±klarÄ±n nasÄ±l korunacaÄŸÄ±na dair yapÄ±lan tartÄ±ÅŸmalar.

CHP SEÇMENÄ°: DEMÄ°RTAÅž CEZAEVÄ°NDEN ÇIKMALI

KurtuluÅŸ’un mahalle kahvelerinden birindeyiz, hava sÄ±cak, bir de ramazan ayÄ±. Bundan dolayÄ± kahvehaneler sakin. Emekli, 77 yaÅŸÄ±nda, bu yaÅŸÄ±na kadar da 16 genel seçim, 11 yerel seçim, 6 referandum, 1 de cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimi görmüÅŸ Kadir Vural’la konuÅŸuyoruz. Kadir amcanÄ±n seçimlerle ilgili herhangi bir beklentisi yok. Muharrem Ä°nce’nin dürüstlüÄŸünden ÅŸüphe duymuyor, oyunu CHP’ye vereceÄŸini söylüyor. Selahattin DemirtaÅŸ serbest bÄ±rakÄ±lmalÄ± diyor. Televizyonlarda da adil daÄŸÄ±lÄ±m olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyor... Ä°YÄ° Parti ve CHP’nin iyi bir seçim süreci yürüttüÄŸünü düÅŸünüyor.

DEVLET FABRÄ°KA KURMUYOR

Tekstil atölyesinde çalÄ±ÅŸan Ahmet AkbaÅŸ da, ülkeye faydalÄ± olan kim ise onun baÅŸa gelmesini, siyasetin de düzgün ve nezih bir ÅŸekilde olmasÄ±nÄ± istiyor. Ülke refahÄ± açÄ±sÄ±ndan dÄ±ÅŸ siyasetin de önemli olduÄŸunun altÄ±nÄ± çiziyor.

25 yÄ±ldÄ±r tekstille uÄŸraÅŸan Ahmet Bey, Özal döneminde ithalat furyasÄ±nÄ±n etkin olduÄŸunu, günümüzde bu furyanÄ±n kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± fakat ÅŸimdiki iÅŸler üzerinde etkisinin olumsuz olduÄŸunu söylüyor. Eskiden fabrika kurulurken devlet desteÄŸinin olduÄŸunu belirtirken “Åžimdi devlet köstek oluyor” diyor.

ESKÄ°DEN SÄ°YASÄ°LER TV’DE TARTIÅžIRDI

CHP Lideri KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nun SGK’de çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± dönemdeki yolsuzluklarla parti üzerinde baskÄ± oluÅŸturulduÄŸunu düÅŸünen Ahmet AkbaÅŸ, “Hâlâ bu konu konuÅŸuluyor. Fakat iktidar kendi yolsuzluklarÄ±nÄ±n üzerine gitmekten ziyade muhalefetin eskiye dayalÄ± olaylarÄ±nÄ± öne sürüyor. SGK yolsuzluÄŸunun sorumlusu o dönemdeki iktidar” diyor.

“Eskiden Siyaset MeydanÄ±, Arena gibi siyasi tartÄ±ÅŸma programlarÄ±nda uzlaÅŸÄ± olur veya olmaz, siyasi tartÄ±ÅŸmalar yürütülürdü” diyen AkbaÅŸ’Ä± dinlerken ErdoÄŸan’Ä±n muhalifleriyle birlikte çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± bir tartÄ±ÅŸma programÄ± düÅŸünüyoruz...

Türkiye’nin kendi alanÄ±nda markalaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± birçok ürünü ithal etmek zorunda kalÄ±nmasÄ±nÄ± üzüntüyle belirtirken AkbaÅŸ, iktidarÄ±n baÅŸarÄ±sÄ±nÄ±n pastadaki payÄ±n halka nasÄ±l daÄŸÄ±ttÄ±ÄŸÄ±yla anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ama bunu pek göremediklerini de anlatÄ±yor:

“Devlet bizim cebimizden para alma peÅŸinde fakat vermede sorun yaÅŸÄ±yor. Yol yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor, fakat gene bizim vergilerimizden kesiyor. Ä°ktidara gelenlerin ilk dönemki mal varlÄ±ÄŸÄ±yla ÅŸimdiki mal varlÄ±ÄŸÄ± arasÄ±ndaki farka bakÄ±n. Ä°ktidarÄ±n aynaya bakmasÄ± lazÄ±m!”

EMEKLÄ° AMA ÇALIÅžMAYA DEVAM EDÄ°YOR

Masada soÄŸuyan çaya aldÄ±rmadan sohbete devam ediyoruz, “Ismarlama ekonomistlerle istenilen fiyatlar elde ediliyor, ekonomide oynama yapÄ±lÄ±yor. Enflasyona ayarÄ± verenler ekonomiyi ve çalmayÄ± çok iyi biliyorlar” diyor Cevat Amca. EmlakçÄ±lÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Cevat KÄ±lÄ±ç, aynÄ± zamanda emekli ama emekli maaÅŸÄ±nÄ±n yetmediÄŸini, bundan dolayÄ± da çalÄ±ÅŸmaya devam ettiÄŸini söylüyor. Emeklilere verilecek bayram ikramiyesini kötünün iyisi bir durum olarak dile gelirken, hazinenin sÄ±fÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ekonominin de seçimden sonra da düzeltilmeyeceÄŸini, bu sebeple de emekli maaÅŸÄ± seçim yatÄ±rÄ±mÄ± olarak düÅŸünülüyor.

NASIL ÖNLEM ALIRIZ?

ÅžiÅŸli KurtuluÅŸ semti muhalif seçmenin yoÄŸun olduÄŸu bir yerleÅŸke. Seçim tartÄ±ÅŸmalarÄ± etrafÄ± sarmÄ±ÅŸ. Ä°kinci turu Muharrem Ä°nce’nin alacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorlar. Ancak, buradaki sorun da muhalefetin genelinde hakim olan sandÄ±k korkusu. SandÄ±ÄŸa sahip çÄ±ksan, ‘Seçim sonrasÄ± ne olacak’ diye soruyor seçmen. Sürekli bir tetikte olma hali var. SandÄ±kta oylar çalÄ±nÄ±r mÄ±? ErdoÄŸan çoÄŸunluÄŸu kaybederse bir hamle yapar mÄ±? KurtuluÅŸ’ta muhalefet makasÄ± iyice açacak belli ki... 16 yÄ±llÄ±k iktidarÄ±n ÅŸaibeli seçimleri epey tecrübe kazandÄ±rmÄ±ÅŸ KurtuluÅŸ halkÄ±na, ÅŸimdi o nedenle kahve masalarÄ±nda en çok tartÄ±ÅŸÄ±lan soru, ‘NasÄ±l önlem alacaÄŸÄ±z?’ sorusu.

SEÇÄ°M SONRASINA DA GÜVEN YOK

FotoÄŸraf: Evrensel

KardeÅŸler KÄ±raathanesindeyiz bu kez. Seçim haberi yapmak için geldiÄŸimizi söylüyoruz, baÅŸlÄ±yoruz sohbete. Bir tarafÄ±n devlet imkanlarÄ±nÄ± sÄ±nÄ±rsÄ±z bir ÅŸekilde kullandÄ±ÄŸÄ± görülürken, diÄŸer kesimlerin bu imkanlardan hiç ya da çok az faydalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gördüklerini anlatÄ±yorlar.

Seçim sonrasÄ±na yönelik de bir güvensizlik hali mevcut. AKP’nin Mecliste çoÄŸunluÄŸu saÄŸlamasa bile ErdoÄŸan’Ä±n baÅŸkaca hamleler yapacaÄŸÄ± düÅŸünülüyor.

Ve elbette ki ekonomi ana gündem: “Madem ekonomiye iyi diyorlar, o zaman dört ay kredi kartÄ± yasaklansÄ±n” bakalÄ±m n’olacak diyen CHP seçmeni, “Kimse kredi kartÄ± kullanmadan nakitle alÄ±ÅŸveriÅŸ yapacak durumda deÄŸil. Meksika’dan deÄŸil yerli olan kuru fasulye 20 lira, yerli ve millilik bu ÅŸekilde olmaz” diyerek Muharrem Ä°nce’nin miting meydanlarÄ±nda söylediÄŸi yerli milli ve ithal ürün ifadelerine atÄ±f yapÄ±yor.

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