Erdoğan: Fitnecilere izin vermeyin

Ankara'da konuşan Erdoğan 'Darbe gecesi bir tarafta tencere tavacılar varken bir tarafta şehadete yürüyen milletim vardı' dedi.

Ankara 19 Mayıs Stadı’ndaki seçim programında konuşan Recep Tayyip Erdoğam "İstanbul'un Bağdat Caddesi'nde tanklar geçerken birileri o tankların geçişini alkışlıyordu. Ama hamdolsun bir tarafta tencere tavacılar varken bir tarafta şehadete yürüyen milletim vardı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara 19 Mayıs Stadı’ndaki seçim programında konuştu. Ankara’ya yönelik vaatlerini sıralayan Erdoğan, 55 bin kişilik stadyum yapacaklarını söyledi. Erdoğan’ın mesajları şöyle:

♦ Ankara'nın tüm ilçeleri darbe girişimini durdumada büyük rol oynadı. O gece Ankara 90'ı sivil 56'sı polis 3'ü askerimiz olmak üzere 147 şehit verdi. Ankara sadece kendisinin değil tüm Türkiye'nin geleceği için gövdesini siper etti. Sizlerin bir evladı olmaktan iftihar ediyorum.

♦ Birileri İstanbul Atatürk Havalimanı'nda saat 23.17… Biz gece yarısı ineceğiz ama o saatte Bay Kemal tankların eşliğinde oradan Bakırköy Belediyesi'ne gidiyor kontrollü olarak. Ondan sonra ertesi gün takip ediyor, ekranın karşısında kahvesi geliyor. Ondan önce de 'Darbe olduğunda tankların üzerine önce ben çıkarım' diyor. İstanbul'un Bağdat Caddesi'nde tanklar geçerken birileri o tankların geçişini alkışlıyordu. Ama hamdolsun bir tarafta tencere tavacılar varken bir tarafta şehadete yürüyen milletim vardı.

♦ Kardeşlerim Cumhur İttifakı'na evet mi? Bu birlikteliğimizi sakın ha bozmayın. Fitnecilere izin vermeyin.

♦ Son 16 yılda Ankara'ya 116 kat trilyon liralık yatırım yaptık. Bu iş çıraklık işi değil. Bay Kemal'i SGK'dan tanırız. Bunlara 5 koyun ver, kaybedip gelirler. Bunlardan bir şey olmaz. Son pişmanlık da fayda etmez.

♦ Kahramankazan'da 723 hektarlık alana Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesini kuruyoruz. Dünyanın sayılı uzay ve havacılık bölgelerinden biri olacak bu tesisin ihalesi yapıldı, yıl sonuna kadar inşaatına başlanıyor.

♦ Eğitimde Ankara’da 15 bin adet yeni derslik yaptık. 10 bin 730 kişi kapasiteli yurt binalarını faaliyete aldık. Son 16 yılda 12 yeni üniversite kurarak Ankara’yı güçlendirdik. Laboratuvarları destekleyerek Ankara’yı bilim şehri haline getiriyoruz. Şehir hastaneleri Ankara’ya sağlıkta sınıf atlatacak. Ankara’da 95 bin konut projesini hayata geçirdik.

♦ Teröristlerle mücadeleyi yerli silahlarla yürütüyoruz. Son 16 yılda birçok yeniliği hayata geçirdik. Savunma sanayisinde Türkiye’yi küresel bir oyuncu haline getireceğiz. Kahramankazan’da dünyanın sayılı uzay ve havacılık bölgelerinden biri olacak tesisinin ihalesi yapılacak. Artık kendi uydularımızı kendimiz yapıyoruz.

♦ Ankara’ya 55 bin kişilik yeni stadyum kazandıracağız. Mevcut 19 Mayıs Stadı’nın yerine bir stadı Ankara’ya kazandırıyoruz. Tüm sosyal ve sportif donatılarıyla bu stat başkente yakışır bir eser olacak. Yeni stadımız Ankaragücümüzün şampiyonluk karşılaşmalarına da ev sahipliği yapacaktır.

♦ Ankara’ya farklı bir millet bahçesi yapıyoruz. Dev bir alanda millet bahçesini oluşturuyoruz. Artık yeşil Ankara olacak. Tesisler kalacak, gereksiz olanlar kaldırılacak. Çok büyük ve orijinal bir eser olacak. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 09 Haziran 2018 17:38

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