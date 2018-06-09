Şimşek: ABD dolarına karşı en çok değer kazanan para birimi TL

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 'Son bir haftada ABD dolarına karşı en çok değer kazanan para birimi TL' dedi.

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 'Son bir haftada ABD dolarına karşı en çok değer kazanan para birimi TL' dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, geçen hafta içerisinde Türk lirasının dolar karşısında en çok değer kazanan para birimi olduğunu söyledi.

The Spectator Index sayfası Twitter üzerinden son bir hafta içinde dolar karşısında değer kazanan ve değer kaybeden para birimlerini sıraladı. Şimşek The Spectator Index sayfasının paylaşımı retweetleyerek "Son bir haftada ABD dolarına karşı en çok değer kazanan para birimi TL" mesajını yayınladı. Şimşek'in bu mesajına geçen haftalarda Türk Lirası'nın rekor düzeyde değer kaybettiği hatırlatılarak tepki gösterildi.

Şu anda 1 ABD doları, 4,47 Türk lirası değerinde. Ancak geçtiğimiz haftalarda doların rekor düzeyde artarak 5 TL sınırına yükselmesi nedeniyle Merkez Bankası 2 kez yüksek düzeyde faiz artışı yapmış, başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan sonrasında da Mehmet Şimşek Londra'ya giderek yatırımcılara güven aşılamıştı. Tüm çabalara rağmen dolar, ancak bir ay öncesindeki kur seviyesine geriletebildi. (EKONOMİ SERVİSİ)

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