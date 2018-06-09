Başak Demirtaş düğün videosunu paylaştı

Başak Demirtaş düğün videosundan bir bölüm paylaşarak 'senin saz çaldığın, benim de tüm halkımızla birlikte halay çekeceğim günler yakındır' dedi.

Başak Demirtaş, Twitter heasbından düğün videosunun bir bölümünü paylaşarak "Tıpkı düğünümüzdeki gibi senin saz çaldığın, benim de tüm halkımızla birlikte halay çekeceğim günler yakındır" notunu düştü. Eşi Selahattin Demirtaş ise paylaşımı alıntılayarak "Güzeli oynatmışlar, çirkini söyletmişler resmen. Başak'la düğünümüz böyle bir şeydi işte..." ifadelerini paylaştı.

Paylaşımlar şöyle:

(HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 09 Haziran 2018 17:15

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