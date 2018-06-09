Ankara’da KESK’in eylemine polis engeli

KESK Ankara Şubeler Platformu'nun polis saldırısı ve gözaltıları protesto etmek için düzenlemek istediği basın açıklamasına izin verilmedi.

KESK Ankara Şubeler Platformu'nun polis saldırısı ve gözaltıları protesto etmek amacıyla Sakarya Caddesi’nde yapmak istediği basın açıklamasına polis izin vermedi. Ankara Valiliği'nin tutumunu protesto eden KESK üyeleri, alkışlarla Eğitim Sen 5 No’lu Şube önüne yürüyerek hem Kadıköy’de karne eyleminde lise öğrencilerine, hem de KESK’in eylemlerine yönelik polis saldırısı ve gözaltılara tepki gösterdi.

KESK Ankara Şubeler Platformunun OHAL ve KHK’lerin geri çekilmesi talebiyle her hafta Cumartesi yaptığı basın açıklamasında bu hafta OHAL sürecinde sendikal faaliyet, toplantı ve yürüyüşlere yönelik baskı ve gözaltılar protesto edildi. Sakarya Caddesi’nde yapılmak istenen açıklamaya polisin izin vermemesi sonucu açıklama Ankara Eğitim Sen 5 No’lu Şube önünde gerçekleştirildi. KESK üyeleri hem KESK’in eylemlerine yönelik hem de dün Kadıköy’de lise öğrencilerinin karne eylemine yönelik polis saldırısı ve gözaltılara tepki gösterdi.

Açıklamayı Dönem Yürütmesi adına yapan Volkan Yaramış, sendikal faaliyetlerde bulundukları, toplantı, yürüyüş, gösteri hakkı, ifade ve düşünce özgürlüklerini kullandıkları gerekçesiyle OHAL sürecinde 1267 KESK üyesinin gözaltına alındığını belirtti. Geçtiğimiz hafta İstanbul Şubeler Platformunun gerçekleştirdiği OHAL karşıtı eyleme polis saldırısını ve gözaltıları hatırlatan Yaramış, “Buradan gözaltıları gerçekleştiren ve gözaltı emrini veren iktidarın memurlarına sesleniyoruz: Suç işliyorusunuz” dedi. İktidarın talebi doğrultusunda gerçekleştirilen gözaltıların “görevi kötüye kullanma” ve “sendikal faaliyetleri engelleme” suçu olduğunu kaydeden Yaramış, “yaratılan cezasızlığa güvenerek hukuksuz işlemlere başvuran memurlar bilmelidirler ki, AKP iktidardan gidince işledikleri suçlar cezasız kalmayacak, bağımsız ve tarafsız yargı er ya da geç onları da yargılayacaktır” dedi.

Fiili ve meşru mücadele hakkını sonuna kadar kullanacaklarını vurgulayan Yaramış, emekçilerin yüzlerce yıllık mücadelesiyle ortaya çıkan temel hak ve özgürlükleri OHAL’e terk etmeyeceklerini söyledi.

Yaramış, bir kez daha çağrıda bulunarak, OHAL’in kaldırılmasını, KHK’lerin geri çekilmesini, bütün hukuksuz ihraçların işlerine geri dönmesini talep etti. (Ankara/EVRENSEL)

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