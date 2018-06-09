Buldan: Gençler sizden kıraathane değil iş istiyor, gelecek istiyor

Muş'ta konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 'Erdoğan konuşmasında 'Kıraathaneler açacağız' diyor. Gençler sizden kahve değil iş istiyor' dedi.

Muş’ta binlerce kişiye seslenen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Erdoğan konuşmasında 'Kıraathaneler açacağız' diyor. Gençler sizden kahve değil iş istiyor, gelecek istiyor... Ekonomi, adalet yerin dibine battı. OHAL onları iktidarda tutuğu için var. OHAL ile yönetilen bir ülke batmış bir ülkedir. Ekonomi sıfıra indiği, hukukun olmadığı, milletvekilinin tutuklandığı, belediye başkanlarının yerine kayyım atandığı bir ülke batmış bir ülkedir" dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın seçim programı, Muş’un Belediye Meydanı’nda düzenlenen mitingle devam etti. Buldan’a HDP Muş milletvekili adayları Gülistan Kılıç Koçyiğit, Şevin Coşkun, Mensur Işık ve Adnan Topçu da eşlik etti.

KOÇYİĞİT: MUŞ’TA 4-0 YAPACAĞIZ

İlk sözü Gülistan Kılıç Koçyiğit aldı. Koçyiğit, "Dün burada da bir miting yapıldı. Zorla getirdiklerini de boynu bükük mahcup bir şekilde duruyorlardı. Çünkü bunların bize sunduğu tek şey daha fazla şiddet, kan ve gözyaşıdır. Muş'ta 4-0 yapacağız. Bizim arkamızda ordular yok ama dürüst ve namuslu bir halkımız var" dedi.

IŞIK: AKP SEÇİM KARARI ALDIĞI İÇİN PİŞMANDIR

Koçyiğit'ten sonra söz alan adaylardan Mensur Işık, "AKP sizin bu coşkunuzu, partinizi sahiplenmenizi, AKP'yi tanımanızı gördüğü için şu an baskın seçim kararı aldıkları için pişmandırlar. Onlar Haziran'da yenilmediğimizi unutmuşlar. Biz 24 Haziran'da bir kez daha onlara hak, hukuk, adalet, vicdanlı bir iktidarın halkı nasıl yönettiğini anlatacağız. Sokağa çıkma yasakları sırasında Taybet Ana'nın cenazesi 20 gün boyunca sokak ortasında bekletildi ve oradaki mülki idare amirleri Cumhurbaşkanı ve Başbakanın talimatıyla cenazenin oradan alınmasına izin ermediler. Orada yatan Taybet ana değil, bizim insanlığımızdı" dedi.

'BURCU ÇELİK ÖZKAN'I 3 YAŞINDAKİ KIZINDAN AYIRDILAR'

Ardından kürsüye çıkan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, AKP'nin zulmünü en fazla yaşayan kentlerin başında Muş'un geldiğini söyledi. Muş'un sürekli AKP hükümetinin inkar, ret politikası ve şiddetine maruz kaldığını ifade eden Buldan, "Sizin Ankara'ya gönderdiğiniz vekillere neler yaptıklarını biliyorsunuz? Burcu Çelik Özkan'ı 3 yaşındaki kızı Asmin'den ayırdılar. Ahmet Yıldırım'ın milletvekilliğini Cumhurbaşkanına hakaretten düşürdüler. TBMM'de cumhurbaşkanı hakaretten dosyayı olmayan tek vekil yoktur. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin cumhurbaşkanına hakaretten onlarca dosyası var. Ama onlar şimdi kankalar ve sadece HDP vekilleri bu durumda yargılanıyor. Hakaretten bir vekilin vekilliği düşürülüyorsa bu sizin aciziyetinizden kaynaklanıyor" dedi.

'AKP'Lİ VEKİL SADECE 1 KERE KÜRSÜYE ÇIKTI, O DA YEMİN İÇİN'

Muş'un sorunlarını dile getiren sadece HDP'li vekiller olduğunu söyleyen Buldan, "AKP'li vekil kürsüye bir sefer çıktı o da yemin etmek için. O günden sonra bir daha o kürsüyü kullanmamış. Çünkü onların derdi Muş halkının sorunları değil. Ben daha çok nerede para kazanabilirim, nerede daha fazla rüşvet alabilirimin derdindeler" diye konuştu.

'BUNLARIN TEK GÜCÜ F-16 UÇURMAK'

AKP'nin halka hiçbir şey vermediğini ifade eden Buldan, şöyle devam etti:

"Muş halkı tarlasını biçmek için traktörünün anahtarını çeviremiyor, ekin ekemiyor, esnaf siftah yapmadan kapısını kapatmak zorunda kalıyor. AKP size hiçbir şey vermedi. Muş halkı yoksulluk ve işsizlikle boğuşuyor. Erdoğan konuşmasında 'Kıraathaneler açacağız' diyor. Gençler sizden kahve değil iş istiyor, gelecek istiyor. Onların gücü bu ülkede sadece F-16 uçurmak oldu. Traktörler tarlada bekliyor ama siz F-16 uçuruyorsunuz. İnsanlar sizden F-16 uçurmanızı değil, traktörlerin çalıştırılmasını için imkan bekliyor. Bunlar savaştan başka bu ülkeye bir şey vermediler. Barış isteyenleri cezaevine koydular. Biz 'Kardeşlik, özgürlük istiyoruz' dedik, onlar daha çok baskı, daha çok gözaltı furyası başlattılar. Bir halkı tutuklayarak, gözaltına alarak yok edemezsiniz. Biz tutuklandıkça çoğalan bir halkız."

'EKONOMİ, ADALET YERİN DİBİNE BATTI'

AKP hükümeti döneminde ülkede kimsenin can güvenliğinin olmadığını, kimsenin huzur içinde yaşamadığını söyleyen Buldan, "Ekonomi, adalet yerin dibine battı. Bu ülkeyi OHAL ile yönetiyorlar sonra seçim vaadi olarak 'OHAL'i kaldıracağız' diyorlar. Siz şu an iktidardasınız peki neden hâlâ OHAL var? OHAL onları iktidarda tutuğu için var. OHAL ile yönetilen bir ülke batmış bir ülkedir. Ekonomi sıfıra indiği, hukukun olmadığı, milletvekilinin tutuklandığı, belediye başkanlarının yerine kayyım atandığı bir ülke batmış bir ülkedir" dedi.

'BU HALK BOYUN EĞMEYECEK’

AKP'nin tekrar seçimi kazanmak için her türlü oyunu oynadığını söyleyen Buldan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ülkeye çektirdikleri zulmü unutmuşlar, 'bir daha yöneteceğiz' diyorlar ve bunun için MHP ile koalisyon yaptılar. Bu koalisyon tam bir Kürt düşmanlığıdır. Bu koalisyon HDP'yi baraj altında bırakma, MHP'yi ve kurtları meclise taşıma anlayışıdır. Bizim irademizi tanımayan, bizi yok sayan, Kürtlerin verdiği bedele saygı duymayanlara biz de saygı duymuyoruz. Hiç kimsenin gücü Kürt halkının varlığı, kimliği ve dilini inkar etmeye yetmeyecektir. Kürtler büyük acılar ve bedeller verdi ama her zaman ayakta kaldı ve dik durdu. Kürtler hiçbir zaman kimseye boyun eğmedi. Bu halk Tayyip Erdoğan karşısında da boyun eğmeyecek, biat etmeyecek."

'KÜRT HALKINA YAŞATILANLARI UNUTMAYIN'

Erdoğan'ın gideceğini tahmin ettiği ve telaşa kapıldığı için artık her şeyi karıştırmaya başladığını ifade eden Buldan, Erdoğan'ın artık ne dediğini bilmediğini, Demirtaş'ın sosyal medya takipçisinin bile AKP'nin mitingden daha fazla olduğunu söyledi. 24 Haziran'ın ülkenin geleceği ve yarınları için bir fırsat olduğunu belirten Buldan, "Bu seçim Muşlular için bir fırsattır. Muş halkı bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirecektir. Kendisini sömüren, yalan söyleyen, haksızlık ve hukuksuzluk yapanlara geçit vermeyecektir. Halkımız tercihini HDP ve Demirtaş'tan yana yapacaktır. Sandık başına giderken burada yaşadıklarınızı unutmayın, kapatılan şeker fabrikalarını ve yapılan zulümleri unutmayın. Kürt halkına yaşatılanları, Cizre, Silopi, Nusaybin ve Gever'i unutmayın. Eliniz sürekli vicdanınızda olsun. Kerkuk ve Efrin'i unutmayın" dedi.

‘BU ÜLKE ERDOĞAN’A MUHTAÇ DEĞİL’

Erdoğan'ın Kandil ve Maxmur'a yönelik operasyon yapma açıklamalarını değerlendiren Buldan, "Maxmur'a, Kandil'e gideceğim diyor. Türkiye toplumu buna evet demiyor. Ne bir Türk, ne Kürt, ne Sünni, ne Alevi, bu ülkede yaşayan hiçbir mezhep ve inanç sizin politikalarınıza evet demiyor. Anaların yüreğine düşürdüğünüz ateşle bu ülkeyi yönetemezsiniz. Bu ülkenin insan hakları, özgürlükler, iş, aş ve demokrasiye ihtiyacı var. Yıllarca sizin yöntemlerinizi uygulayan iktidarlar tarihten nasıl silindilerse AKP hükümeti de tarihten silinmeye mahkumdur. İnanın bu ülke tek adamdan büyüktür. Bu ülke Tayyip Erdoğan'a muhtaç değil, AKP'ye muhtaç değildir. 25 Haziran tarihinde bu ülke artık AKP'siz ve Erdoğan'sız olacak. 15 gün daha sabredeceğiz. Biz bu ülkeyi barış ve kardeşlik içerisinde yöneteceğiz. Bizler oy için kimseyi tehdit etmiyoruz. Muhtarları, valileri, kaymakları alarak esnafın kapısına gitmiyoruz. Biz halkımıza güveniyoruz" diye konuştu.

'ERDOĞAN ÇOK YAŞLANDI, ARTIK GİTSİN TORUNLARINA BAKSIN'

Artık kimsenin AKP'ye güvenmemesi gerektiğini söyleyen Buldan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Artık AKP'ye kaymakamlar, polisler, hakimler de güvenmesin. AKP kendileriyle yol yürüyenleri bile cezaevine attı. Biz onları bu seçimde göndereceğiz. Erdoğan'ın kafası gitti, çok yaşlandı, artık gitsin torunlarına baksın." (Muş/MA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 09 Haziran 2018 16:44

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