Urfa'da 6 bin 400 kişilik 6 aylık işe 27 bin 150 kişi başvurdu

Urfa'da Toplum Yararına Program kapsamında 6 bin 400 kişinin 6 ay süreyle istihdam edileceği işe 27 bin 150 kişi başvurdu.

Urfa'da Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 6 bin 400 kişinin istihdam edileceği 6 aylık işe, 27 bin 150 kişi başvurdu. Yoğunluk üzerine, 24 Haziran'dan sonra işe alınacak kişilerin belirlenmesi için noter huzurunda kura çekimi yapılacağı açıklandı.

Şanlıurfa'daki resmi kurumlarda 6 ay süreyle çalıştırılacak 6 bin 400 kontenjanlık geçici iş için Türkiye İş Kurumu'na (İŞKUR) 5 gün içerisinde 27 bin 150 kişi başvurdu. Başvuru nedeniyle İŞKUR binası önünde uzun kuyruklar oluştu. Yoğunluk yaşanınca, 24 Haziran seçimlerinin ardından işe alınacak kişilerin belirlenmesi için noter huzurunda kura çekimi yapılacağı açıklandı.

Kurada isimleri çıkanların yapılacak güvenlik soruşturmalarının ardından asgari ücretle 6 ay süreyle başta belediyeler olmak üzere müftülük ve okullarda çalışacakları belirtildi. (Urfa/DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 09 Haziran 2018 16:03

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