İsmail Kahraman helallik istedi: Helalleşmek inancımızın gereğidir

TBMM Başkanı AKP’li İsmail Kahraman, milletvekillerine gönderdiği mektupta 'haklarımızı helal etmemizi diliyor ve temenni ediyorum' dedi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, milletvekillerine gönderdiği mektupta helallik istedi. Kahraman, milletvekillerine gönderdiği mektupta, “Helalleşmek inancımız ve örfümüzün bir gereğidir. Bu vesileyle karşılıklı olarak haklarımızı helal etmemizi diliyor ve temenni ediyorum” dedi.

Cumhuriyet'in haberine göre TBMM Başkanı Kahraman, milletvekillerine gönderdiği mektupta 26. Yasama Döneminin sonuna gelindiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Gazi Meclisimizde hep birlikte önemli işler başardık. Emperyalistlerin işbirlikçisi hain terör örgütü FETÖ’nün darbe girişimini, cumhuriyetten ve demokrasiden yana tavır alıp aziz milletimizin desteği ve muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ile birlikte bastırıp siyasi tarihimizde müstesna bir yer edindik.

1982 Anayasasını değiştirerek 35 yıllık tartışmayı sonlandırıp ülkemizin daha istikrarlı bir şekilde yönetilmesinin yolunu açtık.

Parlamenter sistemin son dönemi olarak yaptığımız hizmetler aziz milletimiz tarafından hayırla yad edilecektir. 24 Haziran’da yenilenecek seçimle milletvekili olacak arkadaşlarımız görevi devralacaklardır. Kendilerine başarılar diliyorum.

Milletimizin Meclisi farklılıklarımızı bir araya getirerek ortak bir gayede buluştuğumuz yerdir.

Helalleşmek inancımız ve örfümüzün bir gereğidir. Bu vesileyle karşılıklı olarak haklarımızı helal etmemizi diliyor ve temenni ediyorum.” (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 09 Haziran 2018 17:41

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