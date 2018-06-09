Kerestecioğlu ve Temelli'den HDP standına ziyaret

Sezai Temelli ve Filiz Kerestecioğlu, HDP'nin Kuğulu Park'taki seçim standını ziyaret ederek, partililerle sohbet etti.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ve HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, partisinin Kuğulu Park'taki seçim standını ziyaret etti. Ziyaret öncesi parka gelen partililer HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın fotoğraflarını ağaca astı.

Fotoğraf: Güven Yılmaz/AA

Temelli ve Kerestecioğlu, HDP'nin Kuğulu Park'taki seçim standını ziyaret ederek, partililerle sohbet etti ve halay çekti.

Fotoğraf: Güven Yılmaz/AA

Temelli, burada yaptığı konuşmada, 24 Haziran'a az bir zaman kaldığını belirterek "Seçimde herkesi müşahit, sandıklarda görevli olmaya davet ediyorum" dedi.

Bu seçimin kritik ve önemli olduğunu vurgulayan Temelli, "Biz demokrasiden yana tercihte bulunanlar sandıklarımıza sahip çıkacağız" ifadesini kullandı.

Temelli ve Kerestecioğlu daha sonra Çankaya Belediyesinin Hakkı Fırat Zabıta Noktası ve Kuğulu taksi durağına giderek, taksicilerle sohbet etti.

Fotoğraf: Güven Yılmaz/AA

(Ankara/AA)

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