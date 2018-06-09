Metin-Kemal Kahraman, Demirtaş'ın 'Bulaşıcı Cesaret' şiirini besteledi
HDP'nin tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın 'Bulaşıcı Cesaret' şiiri, Metin Kahraman ve Kemal Kahraman tarafından bestelendi.
Metin Kahraman ve Kemal Kahraman, HDP'nin tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde yazdığı "Bulaşıcı Cesaret" adlı şiirini besteledi. YouTube üzerinden yayınlanan eser, kısa sürede birçok kişi tarafından izlendi.
Demirtaş'ın "Bulaşıcı Cesaret" şiiri, "örgüt propagandası yaptığı" gerekçesiyle yasaklanmıştı.
Selahattin Demirtaş’ın ‘Bulaşıcı Cesaret’ şiiri yasaklandı
BULAŞICI CESARET
Çıt çıkmasın diyecekler
Renk olmasın diyecekler
Gülerek isyan etmişsin
Gül açmasın diyecekler
Gülelim o zaman
Öksüz kalmasın isyanın
Suçsa suç kardeşim
Gülüşünü soldurmayın insanın
Gün doğmasın diyecekler
Umuda silah çekecekler
Koşarak isyan etmişsin
Suçu sana yükleyecekler
Koşalım o zaman
Yalnız kalmasın isyanın
Suçsa suç kardeşim
Tepesini attırmayın insanın
Son Düzenlenme Tarihi: 09 Haziran 2018 14:54
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