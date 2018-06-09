Metin-Kemal Kahraman, Demirtaş'ın 'Bulaşıcı Cesaret' şiirini besteledi

Metin Kahraman ve Kemal Kahraman, HDP'nin tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde yazdığı "Bulaşıcı Cesaret" adlı şiirini besteledi. YouTube üzerinden yayınlanan eser, kısa sürede birçok kişi tarafından izlendi.

Demirtaş'ın "Bulaşıcı Cesaret" şiiri, "örgüt propagandası yaptığı" gerekçesiyle yasaklanmıştı.

Selahattin Demirtaş’ın ‘Bulaşıcı Cesaret’ şiiri yasaklandı

BULAŞICI CESARET

Çıt çıkmasın diyecekler

Renk olmasın diyecekler

Gülerek isyan etmişsin

Gül açmasın diyecekler

Gülelim o zaman

Öksüz kalmasın isyanın

Suçsa suç kardeşim

Gülüşünü soldurmayın insanın

Gün doğmasın diyecekler

Umuda silah çekecekler

Koşarak isyan etmişsin

Suçu sana yükleyecekler

Koşalım o zaman

Yalnız kalmasın isyanın

Suçsa suç kardeşim

Tepesini attırmayın insanın

Demirtaş: Alternatifi Erdoğan karşıtlığı üzerinden tarif etmiyorum

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Haziran 2018 14:54

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