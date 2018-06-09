    • Metin-Kemal Kahraman, Demirtaş'ın 'Bulaşıcı Cesaret' şiirini besteledi

    HDP'nin tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın 'Bulaşıcı Cesaret' şiiri, Metin Kahraman ve Kemal Kahraman tarafından bestelendi.

    09 Haziran 2018 14:48

    Metin Kahraman ve Kemal Kahraman, HDP'nin tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde yazdığı "Bulaşıcı Cesaret" adlı şiirini besteledi. YouTube üzerinden yayınlanan eser, kısa sürede birçok kişi tarafından izlendi.

    Demirtaş'ın "Bulaşıcı Cesaret" şiiri, "örgüt propagandası yaptığı" gerekçesiyle yasaklanmıştı.

    Selahattin Demirtaş’ın ‘Bulaşıcı Cesaret’ şiiri yasaklandı

    BULAŞICI CESARET

    Çıt çıkmasın diyecekler
    Renk olmasın diyecekler
    Gülerek isyan etmişsin
    Gül açmasın diyecekler

    Gülelim o zaman
    Öksüz kalmasın isyanın
    Suçsa suç kardeşim
    Gülüşünü soldurmayın insanın

    Gün doğmasın diyecekler
    Umuda silah çekecekler
    Koşarak isyan etmişsin
    Suçu sana yükleyecekler

    Koşalım o zaman
    Yalnız kalmasın isyanın
    Suçsa suç kardeşim
    Tepesini attırmayın insanın

    Demirtaş: Alternatifi Erdoğan karşıtlığı üzerinden tarif etmiyorum

    Son Düzenlenme Tarihi: 09 Haziran 2018 14:54
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