Akşener: Kahve açacağına gençlere iş ver

Rize'de konuşan İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, Erdoğan'ın 'Kıraathane' açıklamasına tepki gösterdi.

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, Erdoğan’ın ‘millet kıraahathaneleri’ projesine tepki gösterdi. Rize’de konuşan Akşener, şunları söyledi: “Kahve açıyor kahve. Kahve açacağına emeklinin cebine para koy para. Kahveler ikiye ayrılır. Biri emekli, diğeri genç kahvesidir. Kahvelerde emekliler beş saat oturup iki çayı zor içiyor. Kahve açacağına emeklinin cebine para koy canı nerede isterse orada çay içsin. Gençler analarının babalarının karşısında boynunu eğmesin. Gençlere iş ver, kahveden kurtar.”

Erdoğan: Millet kıraathanelerinde çaylar kekler bedava olacak

Akşener, Erdoğan’ın ‘Şehir hastanelerinin müşterisi çok olacak’ sözüne de tepki gösterdi ve “Hastanın garantisi mi verilir” dedi. (HABER MERKEZİ)

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