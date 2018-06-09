Kılıçdaroğlu: Kıraathane ‘Ben yönetemiyorum’un itirafı

CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın ‘millet kıraathaneleri kuracağız’ açıklamasını eleştirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya’da kanaat önderleri, muhtarlar, turizmciler ve kitle örgütü temsilcileri ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘millet kıraathaneleri kuracağız’ açıklamasını eleştiren Kılıçdaroğlu, “Kıraathaneler işsizliğin itirafıdır. ‘Ben ülkeyi yönetemiyorum’un itirafıdır. Cumhur İttifakına oy verecek vatandaşlara sesleniyorum: Sen kıraathaneden mi yanasın, fabrikadan mı yanasın?” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasında, “24 Haziran’da sizden bir isteğim var. Düşünerek sandığa gidin. Türkiye’de neyin olup bittiğinden herkesin haberi var. Darbe hukukunun egemen olduğu sisteme dönmek istemiyoruz. Bir ülkenin geleceği bir kişiye teslim edilemez Kıraathaneler işsizliğin itirafıdır. ‘Ben ülkeyi yönetemiyorum’un itirafıdır. Cumhur İttifakı’na oy verecek vatandaşlara sesleniyorum: Sen kıraathaneden mi yanasın, fabrikadan mı yanasın?” dedi. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 09 Haziran 2018 14:28

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