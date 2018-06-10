Kula kulluk edene ne olsun?

YÃ¼cel Sarpdere, tek kanallÄ± yasaklÄ± televizyon dÃ¶neminden gelip bugÃ¼nlerde MESAM makbuzlarÄ±yla adÄ± anÄ±lan Orhan Gencebay'a dair yazdÄ±.

Yücel SARPDERE

Bursa

Ne güzel döktürmüÅŸ Åžair Ahmet Muhip Dranas:

“Önce upuzun, sonra kesik saçÄ±n vardÄ±;

Tenin buÄŸdaysÄ±, boyun bir baÅŸak kadardÄ±;

Ä°çini gÄ±cÄ±klardÄ± bütün erkeklerin,

AltÄ±n bileziklerle dolu bileklerin.

AçÄ±lÄ±rdÄ± rüzgarda kÄ±sa eteklerin;

AçÄ±k saçÄ±k ÅŸarkÄ±lar söylerdin en fazla,

Ne çapkÄ±n komÅŸumuzdun sen, Fahriye abla!”

Tamam, açÄ±k saçÄ±k ÅŸarkÄ±lar söylemezdi…

ÇapkÄ±nlÄ±ÄŸÄ±na dair bir ÅŸeyler de dökülmedi magazin sayfalarÄ±na…

O dönemin toplumsal dalgalarÄ±nÄ±n iteklemesiyle

Hafif isyan, biraz öfke ve yakarÄ±ÅŸ…

Melodik, akÄ±lda kolay kalan ÅŸarkÄ±lar yapmÄ±ÅŸtÄ± en fazla.

Ve milyonlarca hayran kazanmÄ±ÅŸtÄ±,

Hem de fanatik bazda Orhan Baba.

Eh! Biraz isyanvari, öfkeli sözler normaldi aslÄ±nda.

Ne de olsa sahnede ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n arkasÄ±nda baÄŸlama çalÄ±yordu ilk baÅŸlarda, üç paraya.

Arada ekstralar çÄ±kar da ek yevmiye gelirse ne ala.

Geçim zorluÄŸu, çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±, itelenme, toplumsal rüzgarlar falan, ruh haliyatÄ±nÄ±n böyle dÄ±ÅŸa vurmasÄ± iÅŸin doÄŸallÄ±ÄŸÄ±nda.

***

O zamanlar sadece TRT vardÄ±; bu türden ÅŸarkÄ±larÄ±n ekranlarda çalÄ±nmasÄ± yasaktÄ±.

Bu bakÄ±mdan beklenirdi ki, yÄ±lbaÅŸÄ± gelsin, birkaç saatliÄŸine geçici ateÅŸkes ilan edilsin, beyaz cam renklensin.

“Evimiz kutu gibi küçücük bir evdi,

SarmaÅŸÄ±klarla balkonu örtük bir evdi;

GüneÅŸin batmasÄ±na yakÄ±n saatlerde

YÄ±kanÄ±rdÄ± gölgesi kuytu bir derede;

Yaz, kÄ±ÅŸ yeÅŸil bir saksÄ± Ä±tÄ±r pencerede;

Bahçende akasyalar açardÄ± baharla,

Ne ÅŸirin komÅŸumuzdun sen, Fahriye abla!”

Gece yarÄ±sÄ±na az kala, ya da saatler gece yarÄ±sÄ±nÄ± tam alnÄ±nÄ±n ortasÄ±ndan vurduÄŸunda, bir dansöz rakÅŸeder…

Zeki Müren ya da Orhan Gencebay parlak, pullu kostümleriyle sahnede arzÄ± endam eyler.

AralanÄ±r tasalar.

Bahçede açan akasyalar, baharla yÄ±kanan çayÄ±rlar gibi, içlenirdi beyaz peynir, kavun ve rakÄ±lÄ± baÄŸrÄ± açÄ±k masalar.

Tabii, beÄŸenmeyen, küçümseyen, hor görenler de vardÄ±.

Gerçi, “Hor görme garibi, kimbilir ne derdi vardÄ±”

SonracÄ±ÄŸÄ±ma efendim, Orhan Abi parayÄ± kaptÄ±, garibanlÄ±ÄŸÄ±, eski günleri duvara astÄ±, kendi çapÄ±nda sÄ±nÄ±f atladÄ±.

Bir daha da beste meste barutu kalmadÄ±!

Erkin Koray’Ä±n ÅžaÅŸkÄ±n’Ä± misali, bir oraya bir buraya yaslanmaya, toslamaya baÅŸladÄ±.

***

En son bu MESAM hadisesi patladÄ±.

Baba, hükümet darbesinden yana taraf oldu.

Hatta taraf olmakla da kalamadÄ±, darbeci generaller gibi bir rol kuÅŸandÄ±.

BaktÄ±k, elinden baÄŸlamasÄ±nÄ± atmÄ±ÅŸ, palayÄ± kapmÄ±ÅŸ ona buna sallÄ±yor,

Bir yandan da egemene yaltaklanÄ±yor.

Hürriyetten Cengiz SemercioÄŸlu ile yaptÄ±ÄŸÄ± röportajda kula kulluk etmeyi bakÄ±n nasÄ±l anlatÄ±yor:

“Allah gani gani rahmet eylesin, Süleyman Demirel’le dostluÄŸumuz vardÄ±. O zaman bana “Demirelci” dediler. YÄ±llarca rahmetli Bülent Ecevit’in peÅŸindeydik, “Ecevitçi” dediler. Rahmetli Turgut Özal’la da yakÄ±ndÄ±k, “ÖzalcÄ±” dediler. Tayyip Bey’i 40 yÄ±ldÄ±r tanÄ±rÄ±m ve insan olarak çok severim. Åžimdi de “Tayyipçi” diyorlar.”

Bir Menderes’e yetiÅŸememiÅŸ, ÅŸefaatinden mahrum kalmÄ±ÅŸ!

Yani Baba, her daim taraf olmuÅŸ, ama hep hükümetlerden yana saf tutmuÅŸ!

KimmiÅŸ, neymiÅŸ, neciymiÅŸ, önemli olmuyor; Yeter ki bir hükümet olsun, Baba hemen “ÅŸefkatli kollara” koÅŸuyor!

Ha bir de para hikayesi var;

MESAM toplantÄ±larÄ±na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±m için hiçbir zaman huzur hakkÄ± almadÄ±m diyor ve ekliyor:

“Huzur hakkÄ± almak için buraya gelenlerden ne köy olur ne de kasaba. Para için gelmek isteyen çok kiÅŸi var, bunlara sinirleniyorum ve üzülüyorum. Bir sanatçÄ±nÄ±n buna ihtiyaç duymasÄ± beni üzüyor.”

Öyle ya, huzur hakkÄ± parasÄ±, “Baban maaÅŸÄ±ma harçlÄ±k diyormuÅŸ, anan on binlerce baÅŸlÄ±k diyormuÅŸ” kadarcÄ±k bir ÅŸey yani Orhan Baba için. Ama makbuzlar ortalÄ±ÄŸa saçÄ±lÄ±yor, üçe beÅŸe bakmayÄ±p para aldÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±kÄ±yor!..

O zaman ne oluyor; Ayinesi iÅŸtir kiÅŸinin lafa bakÄ±lmÄ±yor!

Kula kulluk edene de yazÄ±klar oluyor.

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