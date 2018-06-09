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Fotoğraf: Özkan Bilgin/AA
Şırnak'ta çatışma: 1 polis yaşamını yitirdi
09 Haziran 2018 12:15
Şırnak’ta yürütülen operasyon sırasında çıkan çatışmada 1 özel harekat polisi yaşamını yitirdi, 1 asker de yaralandı.
Şırnak’ın Besta bölgesinde bulunan Kaval Dağı eteklerinde çok sayıda asker, polis ve korucunun katılımıyla başlatılan operasyon sırasında çatışma çıktı. Yaşanan çatışmada 1 özel hareket polisi ile 1 asker yaralandı.
Yaralılar bölgeye gönderilen helikopterle alınarak Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı olan özel harakat polisi, getirildiği hastanede hayatını kaybetti.
Bölgedeki hava destekli operasyon sürüyor. (ŞIRNAK)
Son Düzenlenme Tarihi: 09 Haziran 2018 12:23
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