Şırnak'ta çatışma: 1 polis yaşamını yitirdi

Şırnak’ta yürütülen operasyon sırasında çıkan çatışmada 1 özel harekat polisi yaşamını yitirdi, 1 asker de yaralandı.

Şırnak’ın Besta bölgesinde bulunan Kaval Dağı eteklerinde çok sayıda asker, polis ve korucunun katılımıyla başlatılan operasyon sırasında çatışma çıktı. Yaşanan çatışmada 1 özel hareket polisi ile 1 asker yaralandı.

Yaralılar bölgeye gönderilen helikopterle alınarak Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı olan özel harakat polisi, getirildiği hastanede hayatını kaybetti.

Bölgedeki hava destekli operasyon sürüyor. (ŞIRNAK)

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Son Düzenlenme Tarihi: 09 Haziran 2018 12:23

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