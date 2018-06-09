Seçim Günlüğü (9 Haziran 2018) - İnce, Başak Demirtaş'ı ziyaret edecek

İNCE, BAŞAK DEMİRTAŞ'I ZİYARET EDECEK

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, pazartesi günü Diyarbakır’a gidecek. İstasyon Meydanı’nda mitinge katılacak İnce’nin daha sonra HDP'li rakibi Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş'ı ziyaret edecek.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ, İSVEÇ BASININA KONUŞTU

İsveç'te yayınlanan günlük gazetelerden Dagens Nyheter, HDP'nin tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ile bir röportaj gerçekleştirdi. Avukatı aracılığıyla Dagens Nyheter’in sorularını yanıtlayan Demirtaş “Ben bir tutuklu değilim, politik rehineyim” dedi.

Demirtaş: Alternatifi Erdoğan karşıtlığı üzerinden tarif etmiyorum HDP'nin tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, İsveç'in günlük gazetelerinden Dagens Nyheter'in sorularını cevapladı.

SOYLU DA OHAL'İ SEÇİM SONRASINA BIRAKTI

CNN Türk’te konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, OHAL'e ilişkin; “Seçimden sonra Türkiye oturur konuşur, OHAL olmadan yoluna devam eder." dedi.

Soylu: Seçimlerden sonra OHAL'i konuşuruz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.

KILIÇDAROĞLU'DAN ERDOĞAN'A: A HABER'DE SSK'Yİ KONUŞALIM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisi için 'Kuzu kuzu saraya geldi' sözlerine şu yanıtı verdi: “Ben Türkiye için oraya gittim, Erdoğan için değil. Darbelere karşı olduğum için oraya gittim. Erdoğan kendisi için gittiğimi düşünüyorsa yanılıyor. Orada bana ikram edilen pastayı bile yemedim haram diye" dedi. Kılıçdaroğlu, sık sık kendisini 'SGK'yı batırmakla' suçlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da açık bir çağrıda bulundu. CHP lideri, Erdoğan'ı hükümete yakınlığıyla bilinen A Haber'de Erdoğan'la karşı karşıya gelmek istediğini söyledi.

Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'a: A Haber'de SSK'yi konuşalım CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisi için 'Kuzu kuzu saraya geldi' sözlerine yanıt verdi.

YSK DE KHK'NİN ARKASINA SIĞINDI

RTÜK üyeleri İsmet Demirdöğen ve İlhan Taşçı’nın, TRT’nin siyasi parti ve adaylara yönelik ayrımcılığına karşı YSK’ye yaptığı başvuruya itiraf niteliğinde yanıt geldi. YSK, “Radyo ve televizyon yayınlarından eşit olarak yararlanılması konusunda düzenlemeler yasalarımızda yer aldığı halde buna aykırı hareketler 687 sayılı KHK 10’uncu maddesinin yürürlüğe girmesiyle müeyyidesiz bırakılmıştır. Müeyyidesiz olan bir durumla ilgili kurulumuzun cezai işlem yapması mümkün değildir” dedi.