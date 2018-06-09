Muharrem İnce, Başak Demirtaş'ı ziyaret edecek

Pazartesi günü Diyarbakır'da miting yapacak Muharrem İnce, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, pazartesi günü Diyarbakır’a gidecek. İstasyon Meydanı’nda mitinge katılacak İnce’nin daha sonra HDP'li rakibi Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş'ı ziyaret edecek.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Diyarbakır’da yapacağı mitinge hazırlanıyor. İnce’nin mitingi pazartesi günü (11 Haziran) saat 17.00’de İstasyon Meydanı’nda gerçekleşecek.

'İNSANLAR İNANILMAZ HEYECANLI'

Gazete Duvar'dan aktarılan haberde CHP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Sayın'ın, miting hazırlıklarının sürdüğü bilgisi geçildi. Diyarbakır merkez ve ilçelerinde miting için çalışma yürüttüklerini belirten Sayın, “Gittiğimiz her yerde insanlarımızı mitinge davet ediyoruz, broşürler dağıtıyoruz. Sivil toplum kurumlarıyla görüşmeler yapıyoruz. Diyebilirim ki Muharrem Bey’in Diyarbakır’a gelecek olması insanlarımızda heyecan yarattı” dedi.

Sayın, broşür dağıtımının yanı sıra anons araçlarıyla da Diyarbakır halkını miting alanına davet ettiklerini söyledi. Sayın, İstasyon Meydanı’nda düzenlenecek mitinge Diyarbakır halkının ilgi göstereceğine kuşkusu olmadığını da dile getirdi.

'DİYARBAKIRLILARIN SEMPATİSİNİ KAZANDI'

Muharrem İnce’nin Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret etmesi ve Kürt sorunu hakkında söyledikleriyle Diyarbakır halkının sempatisini kazandığını söyleyen Sayın, bunun seçim sonuçlarına da yansıyacağını söyledi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Haziran 2018 11:56

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