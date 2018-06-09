Soylu: Seçimlerden sonra OHAL'i konuşuruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “FETÖ” ile ilgili “Yakaladıklarımız arasında itiraflar var. Bunların kendi aralarında planlarını öğreniyoruz. Yeni bir darbe, yeni suikast planları var ama buna güçleri yok” açıklamasında bulundu.

'SEÇİMLERDEN SONRA OHAL'İ KONUŞURUZ'

CNN Türk’te konuşan Soylu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

♦ “Yeni bir darbe, yeni suikast planları var. Ama buna güçleri yok. Özellikle Balkanlar’da çok güçlüler. Özellikle dışarda da lojistik ayağını çözmeye çalışıyoruz. Avrupa’nın bir kısmında bunları içselleştirmiş durumda. Darbe de dahil bütün bunları kendi içlerinde değerlendiriyorlar. Her hafta terör örgütü lideri subliminal mesajlarla kendi örgünü ayağa tutmak için mesajlar veriyor.”

♦ “FETÖ ve terör örgütlerinin şöyle bir özelliği var. Çok konuşuyorlar az eylem yapıyorlar. Gerek PKK gerek FETÖ’nün engellenen çok eylemi var. FETÖ ile mücadelemizi bir 15 Temmuz’da yakaladıklarımız var. İki Bylock üzerinden yakalananlar var. Üç anklesörlü telefonlar var. Yakaladıklarımız arasında itiraflar var. Bunların kendi aralarında planlarını öğreniyoruz.”

♦ “Seçimden sonra Türkiye oturur konuşur, OHAL olmadan yoluna devam eder.”

♦ “İstediğimiz an Kandil’i ele geçirebiliriz.”

♦ "UBER yetkisiz taşımacılıktır, halk dilinde bunun adı korsandır, bir başka belgeyle taksi taşımacılığı yapmaktadırlar. Bizim buna müsaade etmemiz mümkün değildir." (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Haziran 2018 11:34

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