Savunma Bakanı Nurettin Canikli'den Kandil ve Menbic açıklaması

Savunma Bakanı Nurettin Canikli, 'Menbic'te devriye görevini Türkiye ve ABD'de birlikleri birlikte yapacak' açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, NATO Savunma Bakanları Toplantısının ardından gazetecilerle bir araya geldi, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. Toplantı kapsamında geldiği NATO Karargahı'nda bazı ikili görüşmelerde bulunduğunu belirten Bakan Canikli, ABD Savunma Bakanı James Mattis ile de bir araya geldiğini anımsattı. Mattis ile görüşmesinde birçok konuyu ele aldıklarını aktaran Canikli, "Özellikle Menbic'teki yol haritasıyla alakalı son derece ayrıntılı, yapıcı ve olumlu bir görüşme gerçekleştirdik." diye konuştu.

S-400 hava savunma sistemlerinin temini nedeniyle F-35 savaş uçaklarının tesliminin geciktirilmesine yönelik bir hassasiyetin oluşmaması gerektiğini dile getiren Canikli, "Biz bir gecikme beklemiyoruz. Çünkü Menbic'te başlayan yeni bir ilişki hattı açılmış durumda. Bunun ilerleyerek, genişleyerek başka alanlarda da uygulanmasını talep ediyoruz" görüşünü ifade etti.

“Menbic'te devriye görevi tamamen Türkiye ve ABD kuvvetleri birlikte yapacak.” diyen Bakan Canikli, bunu "son derece önemli" olarak nitelendirdi. Canikli, ABD’li mevkidaşının yol haritasının bir an önce başlamasına yönelik düşüncesini aktararak, "Yol haritası en kısa zamanda uygulanacak ve inşallah en kısa zamanda tamamlanmış olacak." dedi. Kesin bir takvim vermenin doğru olmayacağını belirten Canikli, “Önemli olan hiçbir oyalama olmadan mutabakata vardığımız çerçevede bu işin birlikte ve olabilecek en kısa sürede yürütülmesi." diye konuştu.

Canikli, “Biz Kandil’le ilgili müdahalelerimizi, operasyonları niye yapıyoruz? Çünkü orada terör örgütü, terör örgütü karargahı var, oradan ülkemize yönelik saldırılar gerçekleştiriliyor. Aynı şey Sincar, Mahmur için geçerli. Dolayısıyla bu operasyonlar için herhangi bir yerden izin almak durumunda değiliz.” dedi. (AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Haziran 2018 10:24

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