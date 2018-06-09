Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar 1 ila 3 derece artacak

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece artması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nde bugün (9 Haziran Cumartesi) parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece artacağı öngörülüyor.

Rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölgelere göre hava durumu tahmini şöyle:

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40km/sa), güneyi güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Güney Ege'de güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), açıklarında 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila5 (20-40km/sa), batısında 4 ila 6 (30-50km/s) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, batısında 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı zaman zaman çok bulutlu, Rüzgâr: Kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi. (HABER MERKEZİ)

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