Emre Can Liverpool'dan ayrılıyor

Liverpool'da sözleşmesi sona eren Emre Can'ın ile yolların ayrılacağı duyuruldu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, sözleşmesi sona eren Türkiye asıllı Alman oyuncu Emre Can'ın takımdan ayrılacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşme süreleri bu ay sonunda tamamlanacak Emre Can ve Jon Flanagan ile yolların ayrılacağı belirtilerek, oyunculara yeni kariyerlerinde başarı dileğinde bulunuldu.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Liverpool ile sözleşme yenilemeyi kabul etmeyen 24 yaşındaki Emre Can, İtalya temsilcisi Juventus ile görüşmelerini sürdürüyor.

İngiliz sağ bek Flanagan ise geçen sezon İngiltere Championship ekibi Bolton Wanderers'e kiralanmıştı. (SPOR SERVİSİ)

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