Erdoğan'ı ziyaret eden İlkay Gündoğan Almanya'da protesto edildi

Almanya'nın Suudi Arabistan'ı 2-1 yendiği hazırlık maçında taraftarlar, Futbolcu İlkay Gündoğan'a tepki gösterdi.

Rusya'da düzenlenecek FIFA 2018 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Almanya ile Suudi Arabistan arasında oynanan karşılaşmaya, Türkiye asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan protesto edildi. Protestonun gerekçesi ise Gündoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etmesi olarak gösteriliyor.

Leverkusen kentindeki BayArena'da oynanan karşılaşmanın 57. dakikasında Marco Reus'un yerine oyuna giren Türkiye asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan'a taraftarlar tepki gösterdi. Türk asıllı oyuncunun ayağına top geldiği anlarda taraftarlar, ıslıkla protesto etti.

Oyuncusuna sahip çıkan Almanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Joachim Löw ise taraftarların yanına giderek tepkilerine son vermesini ve İlkay Gündoğan'ı alkışlamasını istedi.

Maç sonunda basın mensuplarına konuyu değerlendiren Alman çalıştırıcı, "İlkay, milli takımımızın önemli bir oyuncusu. Ona bu şekilde tepki göstermek hepimize zarar veriyor. Gerçekten kimseye bir faydası yok." ifadelerini kullandı.

İlkay Gündoğan, geçen hafta oynanan ve Almanya'nın Avusturya'ya 2-1 yenildiği hazırlık maçında da benzer protestolara maruz kalmıştı. İngiltere Premier Lig'de oynayan Türk futbolcular Cenk Tosun, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan, geçen ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmişti.

Öte yandan, karşılaşmayı Almanya, ilk yarıda Timo Werner ve Omar Hawsawi'nin kendi kalesine attığı gollerle 2-1 kazandı. İkinci yarıda Taisir Al Jassim ile ağları havalandıran Suudi Arabistan, bir de penaltı kaçırdı. (AA)

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