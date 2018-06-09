İsveç Parlamentosu’nda ‘Türkiye’de seçimler’ semineri

İsveç Parlamentosu, dün 24 Haziran’da Türkiye’de yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin tartışıldığı bir seminere ev sahipliği yaptı.

Murat KUSEYRİ

Stockholm

İsveç'te Gazeteci-Yazar Kurdo Baksi’nin moderatörlüğünü yaptığı seminere Olof Palme Merkezi Başkanı Anna Sundström, Çevre Partisi Yeşiller Milletvekili ve Dış Politika Sözcüsü Valter Mutt, Sol Parti Milletvekili ve Dış Politika Sözcüsü Yasmine Poiso Nilsson ve HDP Avrupa Temsilcisi Eyüp Doru konuşmacı olarak katıldı.

‘24 HAZİRAN SÜRECİ UMUT VERİCİ’

Olof Palme Merkezi Başkanı Anna Sundström, Türkiye ve Ortadoğu’da son derece kaygı verici gelişmeler olduğunu ancak 24 Haziran günü yapılacak seçimler öncesi, HDP dışarıda bırakılsa bile muhalefet partilerinin bir araya gelmelerinin umut verdiğini söyledi.

Erdoğan’ın demokrasi ve reformlardan söz etmesinin sıkışık ve zor durumda olduğunu gösterdiğini söyleyen Sundström, “Seçimlerden önce muhalefet saflarında iyimserlik olduğu gibi bir kaygı da var. Ulusu savunanlara ceza almama özgürlüğü tanınıyor. Erdoğan’ın kaybetmesi durumunda olabilecek gelişmeler de kaygı veriyor” dedi. Sundström, Türkiye’deki kutuplaşmanın İsveç’e yansımasından da kaygı duyduklarını belirtti.

‘DARBE GİRİŞİMİ BAHANE OLDU’

Sol Parti Milletvekili ve Dış Politika Sözcüsü Yasmine Poiso Nilsson, 2016 yılındaki darbe girişiminden sonra Türkiye’de insan hakları ihlalleri, toplu tutuklamalar, ifade özgürlüğü ihlallerinde belirgin bir artış olduğunu ve Anayasa için yapılan referandumdan sonra Erdoğan’ın daha da otoriterleştiğini söyledi.

Erdoğan’ın darbe girişimini iktidarını sağlamlaştırmak ve daha baskıcı bir politika uygulamak için kullandığını söyleyen Nilsson, örnek olarak da HDP Eşbaşkanları ve milletvekilleri, belediye başkanları, gazeteciler ve akademisyenlerin cezaevlerine atılmalarını ve temelsiz suçlamalarla yargılanmalarını gösterdi.

Nilsson, AKP Hükümeti’nin baskıcı ve saldırgan politikasını Türkiye sınırları dışında da sürdürdüğünü, Kürtlerin diğer halklarla birlikte Rojava’da oluşturduğu demokratik kantonları hedef aldığını söyledi.

‘DEĞİŞİMİN OLACAĞINA İNANIYORUZ’

Sol Parti olarak tüm bunları pek çok kez parlamentonun gündemine getirdikleri ve İsveç’te düzenlenen AKP’nin baskılarını protesto eden eylemler içinde yer aldıklarını belirten Nilsson kaydetti: “Biz tepkimizi gösteriyoruz çünkü değişimin olacağına inanıyoruz. Türkiye’de demokrasi kurtarılabilir. Erdoğan insanların özgürce düşüncelerini söylemelerini serbest bırakmalı. Siyasi tutsakları, muhalifleri serbest bırakmalı. Türkiye Suriye’den çekilmeli. Önümüzdeki seçimlerin demokratik bir biçimde hilesiz yapılmasını istiyoruz. Bu seçimler bağımsız gözlemciler tarafından izlenmeli. Sol Parti olarak kendi milletvekillerimizi seçimleri izlemeleri için göndereceğiz.”

‘AVRUPA KENDİ ÇIKARLARINI DÜŞÜNÜYOR’

Çevre Partisi Yeşiller Milletvekili ve Dış Politika Sözcüsü Valter Mutt, AKP Hükümeti’nin halkın seçtiği milletvekilleri ve belediye başkanları tutuklarken dış dünyanın gerekli tepkiyi göstermemesini eleştirdi. Mutt, Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği’nin Türkiye ile ilişkilerinde insan haklarını değil kendi çıkarlarını esas aldığını belirterek “Avrupa onun yerine zora karşı zor politikasını ve ekonomik yaptırımlar uygularsa Erdoğan bu şekilde hareket edemez” şeklinde konuştu.

‘HDP’NİN BARAJI AŞMASI OYUNLARI BOZAR’

HDP Avrupa Temsilcisi Eyüp Doru, HDP’ye yönelik baskı, saldırı ve tutuklamaları somut rakamlar vererek gündeme getirdikten sonra OHAL koşullarında 24 Haziran’da yapılacak seçimlerin Türkiye’nin geleceği açısından oldukça önemli olduğunu söyledi.

Erdoğan’ın 2019 yılında yapılacak seçimi kaybedeceğini bildiği için baskın seçimlere gittiğini söyleyen Doru, “Eğer HDP yüzde 10 barajını aşarsa Erdoğan çoğunluğu sağlayamaz. Bundan dolayı HDP’ye saldırıyor ve HDP’nin barajın altında kalmasını amaçlıyor” dedi.

Doru, AKP ve Erdoğan’ın tüm baskı ve saldırılara karşın HDP’nin barajı aşıp Erdoğan’ın oyunlarını bozacağını söyledi. İsveç parlamentosundaki partilere seçimleri izlemeleri için Türkiye ve Kürdistan’a gözlemci göndermeleri çağrısı yaptı.

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