Muharrem İnce: Bedava kek isteyen Erdoğan'a, iş isteyen bana oy versin

Muharrem İnce, Kadıköy'de binlerce kişinin katıldığı bir miting düzenledi. İnce, Erdoğan'ın 'Millet Kıraathanesi' vaadini eleştirdi.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kadıköy'de binlerce kişinin katılımıyla miting gerçekleştirdi. İnce, Erdoğan'ın 'Birinci olamazsan siyaseti bırakacak mısın' sorusuna yanıt verdi: "Bırakacağım ama benim de şartım var. İstediğin bir TV kanalında karşıma çık." İnce, Erdoğan'ın "Millet Kıraathanesi" vaadini de eleştirerek "Bedava kek isteyen Erdoğan'a, yatırım, iş isteyen İnce'ye oy versin" dedi.

Mitingi yayınlayan CNN Türk, NTV ve Habertürk'ün kalabalığın "Hırsız Tayyip Erdoğan" sloganları üzerine yayını kesmesi dikkat çekti.

Şaşkınbakkal’da binlerce kişinin eşliğinde Göztepe Işıklar’daki miting alanına yürüdü.

Burada konuşan İnce, kalabalığa dikkat çekti ve “Caddenin ucunu göremiyorum. Akın akın geliyorlar. Kadıköylülersiz büyük bir değişim başlattınız ya aynısını 24 Haziran’da da bekliyorum” ifadesini kullandı.

'İSTEDİĞİN BİR TV KANALINDA KARŞIMA ÇIK, KAYBEDERSEM SİYASETİ BIRAKACAĞIM'

Erdoğan’ı eleştiren İnce, “Gençler dedim gelecek dedim hukuk dedim barış dedim o ise meydanlarda kavga etti. Erdoğan gelin diyor 81 milyon helalleşelim diyor ve bana bir çağrıda bulunuyor. ‘İnce birinci olamazsan siyaseti bırakacak mısın’ diyor. Erdoğan sana sesleniyorum, iddialı insanları severim. Seni de beğendim iddialısın. Sana söz veriyorum kaybedersem siyaseti bırakacağım, söz. Ama benim de bir şartım var. İstediğin bir TV kanalında karşıma çık ondan sonra. Kanalı sen seç. Sunucuyu sen seç. Saatini, gününü sen seç. Yanına 2-3 danışman al. Yetmedi prompter’ını al. Karşıma çık, senden bunu istiyorum” ifadelerini kullandı.

Kendisinin üretim ekonomisi oluşturma, eğitimi yeniden düzenleme gibi vaatlerde bulunduğunu buna karşılık Erdoğan’ın “kıraathane açacağını” söylediğini belirten İnce, “Seçildiğim zaman Erdoğan’a kıraathane açacağım. Bir cumhurbaşkanı 81 milyonu keklemeye çalışır mı? Ya FETÖ’cüler önerdi bunu ya da bıktı, yoruldu cumhurbaşkanlığını Muharrem İnce’ye teslim etmek için uğraşıyor. Bedava kek isteyenler Erdoğan’a, yatırım, iş isteyen İnce’ye oy versin” dedi.

KADIKÖY'DEKİ POLİS SALDIRISINA TEPKİ

Kadıköy’de eğitim sistemini protesto eden gençlerin polis saldırısına uğramasına değinen İnce, “Ben de Erdoğan’a karne veriyorum. Beni de mi döveceksiniz? Hadi gelin bakalım.” şeklinde konuştu.

'ARAMIZDA 1-2 PUAN KALDI'

İstanbul mitingine 2 milyon kişinin katılmasını istediğini söyleyen İnce, "Oyumuz 4 Mayıs günü yüzde 26'ydı. Şu anda aramızda 1-2 puan kaldı. Otuzun üzerinde kafa kafaya gidiyoruz" dedi. (HABER MERKEZİ)

Seçim Günlüğü (8 Haziran 2018) - Uluslararası gözlemciler açıklandı

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Haziran 2018 02:21

www.evrensel.net