Fenerbahçe, Barcelona'dan Yerry Mina ile ilgileniyor

Fenerbahçe'nin Barcelona'nın Kolombiyalı stoperi Yerry Mina'yı kadroya katmak istediği öne sürülüyor.

Ali Koç'un başkan seçilmesi sonrası sportif direktörlüğe Damien Comolli'yi getiren Fenerbahçe'nin Barcelona'nın Kolombiyalı stoperi Yerry Mina için girişimlerde bulunduğu belirtildi.

Barcelona'ya yakınlığıyla bilinen Sport gazetesinin haberine göre Koç Holding'in sahibi olduğu Beko'nun Barcelona sponsorluğunun transferi kolaylaştırıcı bir etki yapabileceği vurgulandı.

Barcelona'da Samuel Umtiti ile sözleşme yenilenmesinin ardından Mina'nın kadroda yer bulması zor görünüyor. Şu anda milli takım kampında bulunan ve Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan 23 yaşındaki futbolcunun kiralanması düşünülüyor. Fenerbahçe'nin bunun için uygun bir adres olabileceği belirtiliyor.

1.95 boyundaki stoper, devre arasında 11.8 milyon avro karşılığında Palmeiras'tan Barcelona'ya transfer olmuştu. (SPOR SERVİSİ)

www.evrensel.net