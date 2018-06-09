Guangzhou tribünleri
Fotoğraf: Wikimedia Commons(CC BY-SA 3.0)
Talisca, Çin ekibi Guangzhou Evergrande'ye kiralandı
09 Haziran 2018 00:38
Beşiktaş'ta 2 sezon geçiren Anderson Talisca, Benfica tarafından Çin ekibi Guangzhou Evergrande'ye kiralandı.
Çin Süper Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande, son 2 sezonda Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca'yı 6 aylığına kiraladı.
Çin kulübünden yapılan açıklamada 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağlık kontrollerinin ardından takımın İtalya'daki kampına katılacağı ifade edildi.
Bonservisi Portekiz ekibi Benfica'da bulunan Brezilyalı futbolcu, Beşiktaş'ta geride kalan sezonda tüm kulvarlarda çıktığı 47 maçta 20 gol attı. (SPOR SERVİSİ)
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