Arınç: Geleneğimizde dava arkadaşının karşısında aday olmak yok

Bülent Arınç, erken seçim sürecinin başında Abdullah Gül'ün adının muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olarak geçmesini değerlendirdi.

TBMM eski Başkanı ve Başbakan eski Yardımcısı Bülent Arınç, Habertürk’te gündeme dair soruları yanıtladı.

Arınç, erken seçimin ilan edilmesi sonrası CHP’nin öncülüğündeki muhalefet partilerinin cumhurbaşkanı adaylığı için Abdullah Gül isminin üzerinde durmasını değerlendirdi.

Arınç, “Tayyip Bey’in karşısına geçmesi bence mümkün değil. Biz bunu kabul edemeyiz. Her şeyi benimle paylaşan insanların bu konuda bana bir şey söylememelerine gücendim. Erdoğan dünya kadar hata yapıyor olabilir, eleştiririz. Geleneğimizde dava arkadaşının karşısına çıkıp aday olmak yok. En doğrusunu yaptı CHP. Gül söz konusu olduğunda CHP’den desteklemeyecek büyük bir kesim var. Kendi içinden birini aday gösterdi. Bütün oylarını konsolide etmiş oldu. İYİ Parti’deki oylarını da aldı” dedi.

Arınç bu süreçte Abdullah Gül’le hiç görüşmediğini söylerken “Gül’le Erdoğan’ın kucaklaşması, helalleşmesi lazım” şeklinde konuştu.

Arınç, 7 Haziran seçimlerinin AKP’ye “ders” olduğunu söyledi ancak “Dersimizi ne kadar aldık bilmiyorum” ifadesini kullandı. (HABER MERKEZİ)

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